Ausbildungen nach wie vor verfügbar

Torgau. Seit gestern ist die so genannte „Last-Minute-Stellenbörse“ auf www. elblandjobs.de online. Hier haben Unternehmen, die bislang noch keinen Erfolg bei der Suche nach Azubis hatten, die Möglichkeit, noch einmal kurz vor Schluss für sich zu werben. Und einige Unternehmen haben diese Möglichkeit nun auch bereits genutzt, so etwa die Wärme + Wasser GmbH. Die TZ sprach mit Robert Müller, dem Leiter der Torgauer Außenstelle über die Stellenbörse und die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt:



TZ: Warum haben Sie sich denn für eine Anzeige bei der Last-Minute-Stellenbörse entschieden?

R. Müller: Weil wir dringend einen Azubi suchen und die Zeit so langsam wirklich knapp wird. Es ist zur Zeit richtig schwierig, qualifizierte Lehrlinge zu finden.



Und warum denn gerade die Last-Minute-Stellenbörse und nicht eine anderes Online-Jobportal?

Sie ist einfach neu, hat einen regionalen Bezug und außerdem hat man hier direkt die Ansprechpartner der TZ-Mediengruppe vor Ort.



Wieviele neue Auszubildende erhoffen Sie über die Online-Anzeige zu akquirieren?

Wenn wir zwei finden würden, das wäre fantastisch. Aber natürlich sind wir auch glücklich, wenn sich nur einer dafür entscheidet, bei uns seine Lehre anzufangen.



Und welche Voraussetzungen sollte ein Bewerber erfüllen, der bei der Wärme + Wasser GmbH eine Ausbildung beginnen möchte?

Vor allem ist es wichtig, dass er pünktlich und zuverlässig ist. In Mathe sollte er im besten Fall eine 3 haben und auch in den Fächern Physik und Chemie nicht schlecht sein. Und natürlich gut deutsch sprechen.



Und mit diesen Voraussetzungen, welchen Beruf kann man dann bei Ihnen erlernen?

Bei uns wird man zum Anlagenmechaniker für Heizungs- und Klimatechnik ausgebildet.