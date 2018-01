Ausschilderung soll überprüft werden

Belgern. Schon wieder so’ne 30er Geschichte: Nachdem im Jahre 2015 im Belgern-Schildauer Ortsteil Sitzenroda die Tempodrosselung auf der Ortsdurchfahrt in Höhe der Bushaltestelle für wahrhaft reichlich Diskussionen sorgte, wird drei Jahre später erneut eine Tempo-30-Regelung zum Zankapfel. Am Ende der knapp dreistündigen öffentlichen Stadtratssitzung in der vergangenen Woche im Belgeraner Bürgersaal nahm sich Stadtrat Peter Stracke (CDU) die erst im vergangenen Jahr eingeführte innerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 182 vor.



Doch nicht, dass er diese dabei gänzlich geißelte. Vielmehr machte er auf einen Umstand aufmerksam, bei dem im Rund der Stadträte ein jeder ungläubig mit den Schultern zuckte.



Worum ging es? Stracke hatte bei der Verwaltung nachgefragt, ob die Ausschilderung eben jener 30er Strecke, die sich über die Kreuzung B182/Waldstraße/Lindenstraße erstreckt, tatsächlich ausreichend sei. Für alle Verkehrsteilnehmer, die sich auf der Hauptstraße befänden, möge dies vielleicht zutreffen. Doch was sei mit jenen, die im besagten Kreuzungsbereich auf die Bundesstraße auffahren? Denen zeige kein Schild an, dass sie sich dann auf einer 30er Strecke befinden.



Das Problem betreffe dabei die Kreuzungszufahrten zur Bundesstraße gleichermaßen in Richtung Liebersee und in Richtung Torgau.

Würde nun ein Blitzer auf jenem Streckenabschnitt aufgebaut werden, könne es für die nichtsahnenden Kraftfahrer eng werden. Stracke regte an, dass die Stadtverwaltung gegenüber der Verkehrsbehörde der Problematik nachgehen müsse.



Vom nordsächsischen Landratsamt hieß es auf Nachfrage der Torgauer Zeitung am Ende der vergangenen Woche, dass die Behörde zeitnah die Position der Schilder überprüfen werde. Konkretere Angaben könnten derzeit noch nicht gemacht werden.