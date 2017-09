Ausschreibung aufgehoben

Torgau. CDU-Vizefraktionschef Konrad Theobald fühlte sich bedrängt und sogar bedroht. SPD-Fraktionschef Dr. Frank Henjes war entsetzt. Der fraktionslose LINKE Peter Deutrich hob verbal den Zeigefinger und dann kratzt auch noch Karl-Friedrich Potzelt (DIE LINKE) in der offenen Wunde Obdachlosenheim herum: Die Diskussion um die Aufhebung der Ausschreibung für den Verkauf des Objekts hatte es am Mittwochabend im Torgauer Stadtrat in sich.



Wie die Torgauer Zeitung bereits gestern berichtete, wurde die Ausschreibung mit großer Mehrheit aufgehoben. Zuvor war die Sächsische Wohnimmobilien GmbH (SWG) von dem Verfahren ausgeschlossen worden. Grund: Dem SWG-Geschäftsführer Peter Heil als Bieter wird eine schwere Verfehlung vorgeworfen, die ihn laut Beschlussvorlage als ungeeignet und unzuverlässig ausweist. „Der Bieter versucht, durch Beeinflussung der Stadträte in unzulässiger Weise einen Vorteil gegenüber den weiteren Bietern (es gab nur einen weiteren Bieter, Anm. d. Red.) zu erlangen“, heißt es in der Vorlage.



In dieser war die Verwaltung auf ein Schreiben eingegangen, das Heil verschiedenen Stadtratsmitgliedern in der 34. Kalenderwoche zukommen ließ. In der Vorlage steht: „Der Bieter stellt die Behauptung auf, dass die Stadtverwaltung die teilnehmenden Bieter an der Ausschreibung veröffentlich haben soll. Des Weiteren behauptete der Bieter, dass das Ergebnis der Ausschreibung bereits veröffentlich worden sei, bevor eine Information der Bieter erfolgt sein soll. Weiter erklärte der Bieter, dass eine Aufhebung der Ausschreibung erfolgen soll, weil angeblich der Bieter Teilen der Stadtverwaltung der Stadt Torgau, den Stadträten oder der Oberbürgermeisterin nicht passen würde. Letztendlich behauptete der Bieter, dass eine Aufhebung der Ausschreibung eigenverantwortlich durch die Stadtverwaltung beziehungsweise die Oberbürgermeisterin erfolgt wäre, ohne dass hieran die Stadträte beteiligt seien beziehungsweise ein entsprechender Stadtratsbeschluss über die Aufhebung vorliegen würde. Der Bieter behält sich die Einleitung rechtlicher Schritte vor. Insbesondere droht der Bieter die Geltendmachung der ihm für das Verfahren entstandenen Kosten als Schadensersatz an. Am Ende des Schreibens erfolgt durch den Bieter unzweifelhaft die Aufforderung gegenüber den Stadträten, dem Handeln der Stadtverwaltung ,Einhalt zu gebieten‘.“



Peter Deutrich gab zu verstehen, dass er sich als Stadtrat im Gegensatz zu Konrad Theobald nicht bedroht fühle. Vielleicht sei vieles nicht in Ordnung, doch dürfe man angesichts des von der SWG gebotenen Preises auch nicht die Interessen der Bevölkerung aus den Augen verlieren. Das Mehr von gut 120000 Euro könne die Stadt gut gebrauchen. Die vorgebrachten Argumente für den Ausschluss und die Aufhebung seien ihm jedenfalls zu dünn. Deutrich vermutete eher subjektive Gründe. Weiter wolle er sich in dieser Sache nicht aus dem Fenster lehnen. Nur eines hatte er noch: Gebe es irgendwelche Befindlichkeiten, sollten diese hintenangestellt werden. Torgau brauche Investoren – die Beifallsbekundung von Peter Heil aus den Besucherreihen ließ er jedoch an sich abperlen. Da müsse nicht geklatscht werden, kommentierte Deutrich, der sich in dieser Angelegenheit nicht ganz wohl fühle.



Für Andreas Gerner von der Stadtverwaltung zeige sich Torgau nach wie vor für Investoren offen. Allerdings brauche die Stadt keine Investoren, die die Stadträte erpressen. Wenn sich die SWG benachteiligt gefühlt hätte, hätte diese sich anstatt eines Briefs an die Stadträte zu schreiben zuerst an die zuständige Verwaltungsstelle wenden können. Und im Übrigen bedeute eine Aufhebung der Ausschreibung ja nicht, dass die Stadt später nicht vielleicht noch mehr Geld bekommen könnte.

Gerner kündigte an, rechtliche Schritte gegen die SWG prüfen zu lassen, weil diese die Stadtverwaltung in Gänze in ein sehr schlechtes Licht gerückt hätte. Die SWG habe mit ihrer Vorgehensweise das Verfahren torpediert. Kommentar Heiko Trinks (SPD): „Die Sachdarstellung ist sehr angemessen.“



Nach Ansicht von Dr. Frank Henjes ist die versuchte Beeinflussung der Räte durch das Schreiben, das seiner Meinung nach fast einem Drohbrief geglichen habe, ein juristischer Grund, die SWG von dem Verfahren auszuschließen.

Nun setzte Peter Deutrich doch noch mal an: Denn werde wohl noch mal und noch mal und noch mal ausgeschrieben. „Ja, wo leben wir denn!?“ fragte er in die Runde. Aus dieser meldete sich schließlich Karl-Friedrich Potzelt zu Wort: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass eine Ausschreibung für das Objekt nicht notwendig ist...“ Doch dies wollte wiederum Romina Barth so nicht stehen lassen. Die Ausschreibung basiere auf wirtschaftlichen Gründen, sagte die OBM, die betonte, dass die Aufhebung des Verfahrens keine Initiative der Stadtverwaltung sei, sondern im Ältestenrat so besprochen wurde.



Gegenüber der Torgauer Zeitung erklärte gestern SWG-Geschäftsführer Peter Heil, dass er nun einen Juristen mit der Angelegenheit beauftragt habe. Den Wortlaut seines Schreibens können sie nachfolgend lesen:

Sehr geehrte(r) XXXXXX,

unser Unternehmen hat sich mit Schreiben vom 28. Juni 2917 an der öffentlichen Ausschreibung des Grundstückes „Ehemaliges Obdachlosenheim“ (Vorgangsnummer: 1/2017) durch Abgabe eines verbindlichen Angebotes in Höhe von 308.800,00 Euro beteiligt. Die Angebotsunterlagen waren vollständig und enthielten sämtliche in der Ausschreibung geforderten Bestandteile.



Mit Schreiben vom 10. Juli 2017 teilte uns Frau Karin Aulrich von der Stadtverwaltung Torgau mit, dass unser Angebot fristgerecht eingegangen ist.

Am gleichen Tag fragten wir Frau Aulrich an, zu welchem Zeitpunkt mit der Auswertung des Angebotes gerechnet werden kann und die Bieter über das Ergebnis informiert werden. Mit Schreiben vom 13. Juli 2017 teilte uns Frau Aulrich mit, dass aufgrund der Abwesenheit verantwortliche Mitarbeiter die Auswertung der Ausschreibung erst Anfang September 2017 stattfinden wird.



Am 18. August 2017 erhielt der Unterzeichner eine SMS aus Torgau mit folgendem Inhalt:

„In Torgau gehen Gerüchte um, dass du an der Ausschreibung um das ehemalige Obdachlosenheim teilgenommen und diese gewonnen hast. Außerdem wird gemunkelt, dass deswegen die Ausschreibung aufgehoben werden soll. Ist da was dran an den Gerüchten?“

Der Inhalt vorgenannter SMS verwundert uns gleich aus mehreren Gründen:

- Aus welchen Gründen veröffentlicht die Stadtverwaltung Teilnehmer an einer Ausschreibung?

- Warum wird das Ergebnis der Ausschreibung veröffentlicht, bevor die Teilnehmer informiert werden?

- Aus welchen Gründen sollte eine Ausschreibug aufgehoben werden, weil der Bieter Teilen der Stadtverwaltung, den Stadträten oder der Oberbürgermeisterin nicht passt? Immerhin haben wir beinahe das Doppelte des in der Ausschreibung geforderten Mindestbetrages geboten und ein Baukonzept vorgeschlagen, welches exakt so in den Ausschreibungsunterlagen gefordert wurde.

- Wieso und aus welchen Gründen könnte innerhalb der Stadtverwaltung entschieden werden, dass eine Ausschreibung aufgehoben wird, wenn diese auf der Basis eines Stadtratsbeschlusses erfolgte? Kann die Verwaltung beziehungsweise die Oberbürgermeisterin derartige Entscheidungen losgelöst eigenverantwortlich und ohne neuen Stadtratsbeschluss treffen?



Sollten die dem Unterzeichner am 18. August 2017 zugegangenen Informationen ganz oder teilweise der Wahrheit entsprechen, behalten wir uns vor, sowohl die Aufhebung der Ausschreibung, als auch die Erstattung der uns entstandenen Kosten im Zusammenhang mit der für die Ausschreibung geforderten Erstellungen eines architektonischen Konzeptes gerichtlich untersuchen zu lassen.

Wir dürfen an dieser Stelle unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass das Verhalten der Stadtverwaltung beziehungsweise der Oberbürgermeisterin von uns als Wettbewerber zu anderen in Torgau ansässigen Unternehmen absolut nicht nachvollziehbar ist. Wir fühlen uns bei der Ausübung unseres Geschäfts behindert und ungleich behandelt.



Wir möchten Sie in ihrer Funktion als Stadtrat bitten, gemeinsam mit ihren Fraktionskolleginnen und Kollegen zu verhindern, dass derartige Machenschaften im Torgauer Rathaus tatsächlich umgesetzt werden und damit für die Zukunft das Vertrauen jedweder Bieter bei öffentlichen Ausschreibungen bereits von Anfang gestört ist.

Wir bedanken uns bei ihnen für ihre Unterstützung bereits im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Heil

Geschäftsführer SWG