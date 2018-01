Ausstellungszentrum: Stadt bleibt bei Kündigung

Dommitzsch. Das Ende für das Ausstellungszentrum des Vereins Mitteldeutsche Kirchenstraße ist besiegelt. Die Stadt Dommitzsch hielt an der Kündigung für das Objekt in der Dübener Straße fest. „Auch die Stadträte blieben bei ihrem Beschluss und bei ihrem Willen, einen Verkauf der Immobilie anzustreben. Einfach, weil wir das Gebäude nicht halten können“, so Bürgermeisterin Heike Karau bei der letzten Stadtratssitzung.

Zur Erinnerung: Mitte Oktober 2017 bekam der Verein Mitteldeutsche Kirchenstraße von der Stadt Dommitzsch die Kündigung für sein Ausstellungszentrum in der Dübener Straße. Die TZ nahm sich des Problems an und organisierte ein Gespräch zwischen Vereinschef Lysander Pötzsch, Heike Karau und Bauamtsleiterin Beate Sonntag. Zitat Heike Karau: „Wenn der Käufer abspringt, wären wir sogar froh, wenn der Verein in den Räumen bleibt, weil das Gebäude dann lebt und nicht weiter verfällt.“



Mittlerweile zeichnet sich jedoch ab, dass genau dieser Käufer sich nun von der Dommitzscher Immobilie distanziere und der Kauf wahrscheinlich nicht stattfindet. „Es gab Probleme mit der Finanzierung. Aber wir gehen fest davon aus, dass wir die ehemalige Krippe dennoch rasch vermarkten können, wenn wir offensiv werben“, sagte die Bürgermeisterin. Dazu müsse das Gebäude aber leer sein. Heike Karau: „Es ist ein schönes Objekt für einen Investor. Wir als Stadt aber bekommen es nicht hin“, bezog sie sich auf den Reparaturstau und auf den Sanierungsbedarf.



Für den Verein Mitteldeutsche Kirchenstraße ist die Entscheidung der Stadt ein herber Rückschlag. Der Vorsitzende Lysander Pötzsch wandte sich in den vergangenen Tagen erneut an die Torgauer Zeitung, um vielleicht ein Ausweich-Domizil für das Ausstellungszentrum zu finden. „Es wäre schön, wenn uns jemand helfen kann“, erklärte er. Geschätzt 10 000 bis 15 000 Exponate, liebevoll angeordnet und säuberlich getrennt in verschiedene Themenbereiche, befinden sich in der ehemaligen Kindereinrichtung. Drei Etagen mit gut 300 Quadratmetern Fläche standen bislang in dem Backsteinbau zur Verfügung. Besonders das Schulmuseum, aber auch die Räume altes Handwerk sowie das Dingemuseum mit den Schwerpunkten DDR-Alltag und historische Technik wurden von Besuchern gerne in Augenschein genommen. Die vielleicht größte Kleiderbügel-Sammlung der Welt mit rund 6000 Einzelstücken sorgte bereits überregional für Aufsehen. Dem Verein kam zu Gute, dass das Ausstellungszentrum direkt am Elberadweg liegt.



Dank Werbebanners und freiem Eintritt legten viele Radtouristen spontan einen Zwischenstopp ein, wie das Besucherbuch belegt. Etwa 600 bis 1000 Besucher wurden meist zwischen April und Oktober gezählt. Dieser Standortvorteil fällt künftig weg. „Wir prüfen weiterhin, ob ein Teil der Exponate in der ehemaligen Mittelschule oder im Landambulatorium untergebracht werden kann“, so Heike Karau. Wer als Radtourist diese Dinge sehen will, nimmt auch einen Umweg in Kauf, beteuerte sie. Der Verein habe von Anfang an gewusst, dass die Nutzung der Backstein-Villa nur vorübergehend sein kann. „Wir haben am Mühltor neulich erst ein altes Haus privatisiert. Dort entstand ein Schmuckstück mit Friseur und Kosmetik. So etwas sollte in der Dübener Straße auch möglich sein“, so Karau. Sie sei sich sicher, dass das Objekt nach Auszug des Ausstellungszentrums nicht leer stehen bleibt.

Abschließend noch einmal der Aufruf an die TZ-Leser: Wer dem Verein mit Räumen oder Ideen helfen kann, sollte sich in der Redaktion melden.