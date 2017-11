Auswärtssieg nach Tiebreak

Volleyball. Am Sonntag startete endlich die Saison in die Bezirksliga für die Mädels des 1862 Schildau. Nach zwei Krankmeldungen konnte Trainer Torsten Hehde mit neun Mädels in Machern gegen den SV Tresenwald anftreten.

Im ersten Spiel des Tages ging TSV Leipzig 76 II gegen den SV Tresenwald mit 3:0 als Gewinner vom Feld. Dann ging es endlich los und der Neuzugang, Zuspielerin Claudia Lindner, durfte sich endlich zum ersten Mal behaupten.

Nach anfänglicher Nervosität konnte man sich eine kleine 10:7-Führung erkämpfen.

Doch dann machte man kleine Annahmefehler und der erste Satz ging 25:22 verloren. Im 2. Satz hatten die Mädels sich langsam gefunden und trotz zweier Auszeiten und zweier Wechsel des Gegners ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen und machten den Punkt zum Satzgewinn. Jetzt hieß es 1:1. Keiner schenkte dem anderen irgendwas. Ungereimtheiten vom Schiedsgericht ließen den Satz noch zusätzlich unruhiger werden. Somit mussten die Mädels leider auch den 3. Satz mit knappen 28:26 Punkten abgeben.

Im 4. Satz waren die Mädels wie ausgewechselt. Florentine Jäkel kam zum Einsatz und verwandelte ihre ersten Angriffe zu Punkten. Claudia Koschela spielte mit sechs Aufschlägen eine Serie und Sina Eilenberger fischte in der Abwehr einige schwierige Bälle heraus. Claudia Lerche konnte einige Lücken auf dem gegnerischen Feld erspähen und Susann Zirm wurde zur Kampfsau, sodass es nach 19 Minuten hieß: Tiebreak 5. Satz. Jeder versuchte nochmal alles zu geben. In der Vergangenheit konnte man viele Tiebreaks für sich entscheiden. Dies war auch diese Saison ein Ziel. Maria Petzel musste nochmal zum Aufschlag ran und bei dem Seitenwechsel stand es 8:5 gegen die Schildauerinnen. Ab diesem Zeitpunkt ließ man nichts mehr anbrennen und jeder hatte den Sieg vor Augen. Nach zwei Stunden Spielzeit hieß es endlich Auswärtssieg für die Mädels des TSV. Nächstes Wochenende heißt es Heimspiel in Schildau mit hoffentlich deutlicheren Ergebnissen.

Es spielten: M. Petzel, C. Lindner, F. Jäkel, S. Zirm. C. Koschela, S. Eilenberger, C. Lerche, M. Hempel, M. Jäkel