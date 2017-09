Auszeichnung für Interpane

Liebersee/Dresden. Die Interpane Glasgesellschaft mbH aus Liebersee zählt zu den besten Mittelstandsunternehmen in Sachsen. Stellvertretend für das Unternehmen nahm Geschäftsführer Sebastian Schmidt beim diesjährigen „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung vor wenigen Tagen im Kongresszentrum in Dresden den Preis – Finalist des Jahres 2017 – für die Wettbewerbsregion Sachsen entgegen. Die Interpane Glasgesellschaft in Liebersee ist eines von fünf Unternehmen in Sachsen, die mit diesem Preis geehrt wurden.



Insgesamt 18 Preisträger gibt es in dieser Kategorie aus den unterschiedlichen Regionen. Die Ausgezeichneten haben sich gegen 980 Mitbewerber durchgesetzt, die in den vier Wettbewerbsregionen Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin/Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr nominiert waren. Begleitet wurde die festliche Ehrung unter anderem von Martin Dulig, stellvertretender Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, sowie Thomas Wünsch, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt.



Interpane-Geschäftsführer Sebastian Schmidt, der die Geschicke des Unternehmens in den Standorten Liebersee und Wipperfürth leitet, ist stolz auf diese Aufzeichnung und sieht sich in der Entwicklung der letzten Jahre bestärkt. „Der unermüdliche Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat dies möglich gemacht“, sagte er.



Das Unternehmen produziert hochwertige Verglasungsprodukte für den Fenster- und Fassadenbau. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen immer wieder mit internationalen Großprojekten auf sich aufmerksam gemacht und ist mittlerweile über die Landesgrenzen hinweg bekannt für die Herstellung von hochwertigem Isolierglas, kombiniert mit maßgeschneiderten Lösungen von der Beratung bis hin zur Logistik. Das Unternehmen zählt mit rund 100 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern in Belgern-Schildau.