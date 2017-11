Auszeichnung für 70 Jahre treue Dienste

Welsau. „Die Kameraden haben sich über einen respektablen Zeitraum einer guten Sache gewidmet. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Sei es im aktiven Dienst oder in der Alters- und Ehrenabteilung. Wer so lange eine Uniform mit Stolz trägt, kann von vielen Erfahrungen berichten“, sagte Amtsleiterin Anke Eckert, die stellvertretend für Oberbürgermeisterin Romina Barth das Fest besuchte. Sie richtete auch ihren Dank an die Angehörigen der Kameraden. „Sie sind es, die uns all die Jahre den Rücken für unsere Tätigkeit frei gehalten haben, sie haben gebangt und gehofft, dass wir gesund und wohlbehalten von den Einsätzen, Bränden, Unfällen, Hochwasser oder technischen Hilfeleistungen zurückkehren. Sie haben auf uns gewartet, wenn wir unseren Dienst, Übungen, Aus- und Weiterbildung verrichtet haben“, sagt der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz, Frank Reichel.



Der Kreisfeuerwehrverband zählt derzeit 16 Gemeindefeuerwehren mit 90 Ortsfeuerwehren in denen 3312 Mitglieder davon 2222 aktive und 657 Frauen ihren ehrenamtlichen Dienst verrichten. In 38 Jugendfeuerwehren sind 478 Jugendliche tätig. In vier Minifeuerwehren werden 50 Kinder auf die Arbeit in der Jugendfeuerwehr vorbereitet. In diesem Jahr hat der Kreisfeuerwehrverband den Verbandsjugendfeuerwehrtag in Mahlis, den Verbandsausscheid des Kreisfeuerwehrverbands Torgau-Oschatz im Feuerwehrsport in Hof, das Jugendzeltlager in Sitzenroda, das Treffen der Alters- und Ehrenabteilung in der Gaststätte Welsau, sowie die Auszeichnungsveranstaltung am Sonnabend durchgeführt.



„Auch im nächsten Jahr werfen die Ereignisse ihre Schatten voraus. Neben den Wettkämpfen der aktiven Mitglieder und der Jugendfeuerwehren sowie dem traditionellen Treffen der Alters- und Ehrenabteilung und der Auszeichnungsveranstaltung führen wir weitere wichtige Veranstaltungen durch. Am 29. September 2018 wird unsere sechste Delegiertenversammlung hier im Gasthof Welsau stattfinden. Der größte Höhepunkt im Jahr 2018 wird die Ausrichtung des Pokallaufs der sächsischen Jugendfeuerwehren vom 22. bis 24. Juni in Torgau sein. An diesem Tag erwarten wir bis zu 750 Teilnehmer. Natürlich werden wir uns als Verband auch am Tag der Sachsen in Torgau aktiv beteiligen“, so Frank Reichel.



Die Auszeichnungsveranstaltung ist mittlerweile zur Tradition im Verband geworden, um den langjährigen treuen und aktiven Mitgliedern der Feuerwehr zu danken. Zu den Ehrungen für treue Dienste wurden auch verdiente Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz ausgezeichnet. Diese konnten zum Teil zwar noch nicht auf eine so lange Dienstzeit zurückblicken, haben sich aber außerordentlich um den Brandschutz in ihren Gemeinden und Städten sowie um die Unterstützung der Vereinsarbeit verdient gemacht.