Auto brennt in Belgerns Innenstadt

In der Reihzecher Straßen ist am Donnerstagvormittag ein BMW in Flammen aufgegangen. 15 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Belgern waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Am Donnerstag gegen 8 Uhr sind die Kameraden der Belgeraner Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 15 Feuerwehrmännern und -frauen zu einem Fahrzeugbrand in die Reizecher Straße gerufen worden. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass das gemeldete Fahrzeug im Bereich des Motors in Flammen stand. Unter Atemschutz öffneten die Einsatzkräfte zunächst die Motorhaube mit einem Rettungsspreizer. Gelöscht wurde mit Schaum, „denn der erstickt das Feuer sodass es aufhört zu brennen“, so Steven Grosch, der am Donnertag mit im Einsatz war. Wasser komme in solchen Fällen nicht zum Einsatz. Nach dem Löschen des Feuers kühlten die Kameraden das Fahrzeug weiter mit Schaum. Gegen 9.30 Uhr endete der Einsatz. Die eingesetzten Geräte wurden auf ihre Einsatzbereitschaft geprüft und wieder auf die Fahrzeuge verladen. Im Anschluss fuhren beide Fahrzeuge zurück zur Wache und wurden von den Kameraden mit einsatzbereiten und sauberen Schläuchen bestückt. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.