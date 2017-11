Automatiktür und Rampe

Dommitzsch. Über das Förderprogramm des Landkreises Nordsachsen „Lieblingsplätze für alle 2017“ konnte in diesem Jahr die Mohrenapotheke Dommitzsch mit einer neuen Automatik-Tür und Schaufensteranlage und Umbau der Rampe realisiert werden. Eine enorme Erleichterung für alle Bürger, inbesondere für Patienten und behinderte Menschen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angabe der Stadtverwaltung auf rund 33 000 Euro. Demgegenüber stehen Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 22 166 Euro.



Bereits im vergangenen Jahr konnte über dieses Programm das Landambulatorium sowie das Mehrgenerationenhaus in Dommitzsch mit einer Automatiktür ausgestattet werden. Die Stadt plant schrittweise weitere Sanierungsmaßnahmen am Landambulatorium.