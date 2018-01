Azubi-Expo: Jobbörse Elblandjobs präsentiert sich

Torgau. Erstmals vertreten ist auch das Jobportal Elblandjobs der TZ-Mediengruppe. Die Torgauer Zeitung informierte sich bei Medienberaterin Stefanie Bommel, die das Stellenportal verwaltet, über die Angebote an dem Stand bei der Ausbildungsmesse.



TZ: Was erwartet die Besucher an Ihrem Messestand?

S. Bommel: Sowohl Unternehmer als auch die künftigen Azubis und alle anderen Besucher können sich Informationen über Elblandjobs einholen und so zum Beispiel in Erfahrung bringen, worum es sich dabei überhaupt handelt.



Und worum handelt es sich?

Elblandjobs ist die regionale Online-Jobbörse für Torgau, Oschatz, Riesa, Wittenberg und Elbe-Elster. Dort sind Stellenangebote aller Art aufgelistet – von Vollzeit- sowie Teilzeitstellen über Ausbildungs- und Praktikumsplätze bis hinzu Minijobs. Auf diese Weise können sich Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber in unserer Region platzieren.



Wie viele Stellenangebote sind zur Zeit auf der Seite zu finden?

Aktuell sind es 44 – Stand 24. Januar 2018. Doch das kann sich täglich ändern.



Auf der Seite kann sich auch jeder registrieren. Welchen Vorteil bietet solch ein eigenes Konto?

Auf diese Weise kann man mit einem Mausklick die eigene Bewerbung direkt per E-Mail an das gewünschte Unternehmen schicken. Das Ziel ist jedoch, auch die für einen interessanten Stellen als Favoriten speichern zu können. Die Realisierung dessen ist im Moment noch in Arbeit.