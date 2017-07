Azubis kommen, Azubis gehen

Torgau. Am Mittwochabend gaben sich im Haus der Presse vier Azubis der TZ-Mediengruppe die Klinke in die Hand. Falk Hesse und Sebastian Lehmann wurden bei der Freisprechung unter anderem von Geschäftsführer Benno Kittler verabschiedet, die beiden absolvierten in den vergangenen drei Jahren ihre Ausbildung zum Medientechnologen im Bereich Druck in der Torgau Druck GmbH in Beckwitz.



Gleichzeitig konnten allerdings auch zwei neue Azubis bei der TZ-Mediengruppe willkommen geheißen werden. So werden Lisanne Jahn und Vanessa Bahns in Zukunft ihre Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print in Torgau durchführen. Zusammen mit den beiden ausgelernten Azubis verabschiedete sich auch der Lehrausbilder aus der Beckwitzer Druckerei, Alexander Kröger. Als Moderatorin wurden die Gäste von Julia Tiedke durch den Abend geführt, musikalisch umrahmt wurde das Ganze von des Sängerin Melanie Eggert.