B 183 bei Elsterberg/Kötten ab heute voll gesperrt

Elsterberg/Kötten. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Anfang November dauern. Dies hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr leider erst am Montag mitgeteilt. Somit kommt das Vorhaben für viele Berufspendler und Kraftfahrer wohl überraschend. Der zu erneuernde Streckenabschnitt der B 183 erstreckt sich von der Landesgrenze Brandenburg bis zum Parkplatz Rödingen. Insgesamt werden rund 5,5 Kilometer saniert. Die Baustrecke wird in zwei Bauabschnitte geteilt, um die Zufahrt zur Ortslage Elsterberg zu gewährleisten, so Sprecherin Isabell Sievert.



Der 1. Bauabschnitt reicht von der Landesgrenze Brandenburg bis zur Ortslage Elsterberg, der 2. Bauabschnitt umfasst die Strecke zwischen Ortslage Elsterberg und Parkplatz Rödingen. Während der Baumaßnahme muss die B 183 voll gesperrt werden. Für den Durchgangsverkehr gilt eine großräumige Umleitung von Torgau in Richtung Bad Liebenwerda über die B 87 bis Döbrichau, S 22, Rehfeld, L 60 bis Falkenberg sowie Flugplatzstraße bis zur B 183. Die Gegenrichtung wird analog umgeleitet. Eine weitere großräumige Umleitung erfolgt zwischen Torgau und Mühlberg über die B 182, Belgern. Die Gegenrichtung analog. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1 Million Euro. Diese werden durch die Bundesrepublik finanziert.