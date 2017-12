B 87 wieder für den Verkehr freigegeben

Mockrehna/Torgau. 2000 Euro pro Meter oder 6 Millionen Euro für die komplette 3000 Meter lange Ausbaustrecke: Seit gestern Nachmittag rollt der Verkehr auf der Bundesstraße 87 zwischen Torgau und Mockrehna. Wenige Minuten nach 14 Uhr durchtrennten sechs Scheren ein symbolisches Band.



Der vierte Bauabschnitt konnte somit nach eineinhalbjähriger Bauzeit für den Verkehr freigegeben werden. Und das erste Fahrzeug, aus Richtung Mockrehna kommend, war ein weißer Transporter aus dem hiesigen Landkreis. Zum Teil winkend, zum Teil hupend quittierten die Autofahrer die freie Fahrt, entfällt somit doch eine kilometerlange Umleitung.



Im Juni des vergangenen Jahres hatten die Hauptbauleistungen für den dreistreifigen Ausbau der Trasse, für den südlich der B 87 verlaufenden Rad- und Wirtschaftsweg sowie für die Errichtung des neuen Brückenbauwerks über die Rote Furt begonnen. Im kommenden Jahr erfolgt noch der Bau einer Radwegbrücke.

Für den nordsächsischen Beigeordneten Ulrich Fiedler war es die letzte Verkehrsfreigabe in seiner Amtszeit. Fiedler verabschiedet sich zum 31. Dezember in den Ruhestand. Sein Chef, Landrat Kai Emanuel, hatte für Ministeriumsvertreter Bernd Sablotny hingegen noch reichlich Material zum Durcharbeiten unter dem Arm. Immerhin soll es am kommenden Freitag bundeslandübergreifend Abstimmungen zum sogenannten Milau-Projekt geben. Neun Landräte aus drei Bundesländern hatten unlängst in der gemeinsamen „Torgauer Erklärung“ auf Schloss Hartenfels eine neue Ost-West-Straßenverbindung gefordert. Ziel soll sein, die Zukunft der Reviere in Mitteldeutschland und der Lausitz nach einem Braunkohleausstieg zu gestalten. Milau – abgeleitet von Mitteldeutschland und Lausitz – soll demnach infrastrukturelle Voraussetzungen für wirtschaftliche Neuansiedlungen schaffen.



Doch zurück zum angedachten weiteren Ausbau der B 87: Nach Angabe von Sablotny wird es im Januar in Taucha eine Gesprächsrunde mit allen beteiligten Bürgermeistern geben. Dabei solle der räumliche Bereich für eine Planfeststellung abgesteckt werden.