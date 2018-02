Bälle-Rausfischen für Krostitz´ Neuzugang Skwarczynski

Fußball. Im Rahmen eines Testspiels traf der FC Eilenburg auf den FSV Krostitz. Die Gastmannschaft hatte an diesem überhaupt kein Glück und musste sich mit einer derben Klatsche geschlagen geben.

Immerhin blieb es einstellig, allerdings nur bis zur Halbzeit: Der FSV Krostitz war beim Test am Mittwochabend in Eilenburg nicht zu beneiden. Der gastgebende Oberligist kannte mit den zwei Klassen tiefer kickenden Gästen keine Gnade, gewann am Ende 14:0.

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit solcher Partien beantwortete FCE-Trainer Nico Knaubel gewohnt nonchalant: „Wir wollen unsere Mechanismen wieder reinholen, haben 90 Minuten brutal durchgezogen. Offensiv hat schon vieles gestimmt.“ Die Eilenburger kennen offenbar selbst in der Vorbereitung keinen Pausenknopf, sondern nur Tempo, Tempo, Tempo. Weil die Krostitzer Schneiderlein aber tapfer gute Miene zum chancenlosen Spiel machten, beginnen wir mit den exakt zwei Torschüssen der Gäste, denn die hätten durchaus im Kasten landen können: Nach hübscher Stafette über N. Geißler und D. Fröhlich kam Ch. Bettfür (spielte schon für Hartenfels Torgau) aus 14 Metern zum Schuss, semmelte den Ball aber in den Abendhimmel (32.).

Anfang des zweiten Durchgangs scheiterte Marc Sachse (u.a. SV Süptitz) im Duell an FCE-Schlussmann Florian Thomas. Die Hausherren beantworteten diese Unverfrorenheit umgehend mit Toren.

Ärmste Socke auf dem Kunstrasen war zweifelsohne FSV-Torwart Sven Skwarczynski. Der Neuzugang (u.a. Torwart beim FSV Beilrode 09) verbrachte während seines Debüt über 90 Minuten für Krostitz mehr Zeit hinter der Linie als davor, las artig Bälle aus dem Netz und dürfte tags darauf mit Rückenbeschwerden erwacht sein. Nach der Halbzeit und einigen Wechseln ebbte die Torflut zumindest ein bisschen ab. Die Eilenburger spielten freilich weiter sehr schnell, sehr direkt in die Spitze und kamen beinahe minütlich zu Chancen.

Torfolge:

1:0, 2:0, 4:0, 9:0, 13:0 Fiedler (5., 13., 24., 45., 69.), 3:0 Vogel (17.), 5:0 Bartlog (28.), 6:0 Klemm (30.), 7:0 Röhrborn (34.), 8:0 Sauer (38.), 10:0 Kummer (53.), 11:0 Jochmann (58., EM), 12:0 Majetschak (67.), 14:0 Stöbe (81.)