Bäriger Winterschlaf beendet

Torgau. Zusätzlicher Tipp für die Winterferien in Nordsachsen: Die beiden Torgauer Jungbären Bea und Benno haben ihren Winterschlaf beendet und sind ab sofort täglich zunächst in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr im „Kleinen Bärengraben“ von Schloss Hartenfels wieder präsent.

Altbärin Jette dagegen ist noch in der Aufwachphase und wird nach Auskunft von Bärenpflegerin Gabriele Mierau „wohl noch ein, zwei Wochen brauchen, um wieder ins Freie zu kommen.“ Die Torgauer Bären waren seit dem 27. Oktober in ihren Bärenställen im Keller des Schlossflügels E und haben seitdem auch nichts mehr gefressen. Die nun zu Ende gehende viermonatige Phase des Winterschlafes sei laut Gabriele Mierau im absolut normalen Bereich.

„Jetzt haben speziell die beiden jüngeren Bären wieder Hunger und damit verbunden den Drang ins Frei.“ Zunächst werden Bea und Benno mit Kartoffelsuppe gefüttert und damit an ihre gewohnte vollwertige Kost herangeführt. In der Phase der Winterruhe hatten sie nur ab und an Wasser oder eine Teemischung mit Honig zu sich genommen.