Freitag, 23. Juni 2017

Von cw und sl

Nordsachsen. Beilrodes Bürgermeister René Vetter atmete auf: Zum Glück habe der heftige Sturm am Donnerstagnachmittag keine Verletzten zur Folge gehabt. Die Gemeinde Beilrode und Teile Arzbergs waren bis in die Abendstunden stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Bäume knickten wie Streichhölzer. Flachdächer wurden abgedeckt, Dachziegel landeten auf der Straße. Allein in der Gemeinde Beilrode wurden mehr als 20 Einsätze gezählt. Mehr zum Einsatzgeschehen in der Region gibt es hier auf einer Sonderseite: