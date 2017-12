Bürgermeister wird gewählt

Die Amtsperiode von Bringfried Otto läuft dem Ende entgegen, so dass am 4. März wieder Stimmzettel zu falten sind. Gibt es keine Entscheidung, wird am 25. März der zweite Wahlgang stattfinden.

Interessenten für das Ehrenamt können bis 5. Februar 18 Uhr ihre Bewerbung bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Kerstin Götz, Stadtverwaltung Dom-mitzsch, einreichen. Bringfried Otto war am 20. März 2011 als Nachfolger von Ines Pfundt gewählt worden. Er konnte sich damals gegen drei weitere Kandidaten durchsetzen.