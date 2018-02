Bürgermeister-Wahl: SPD unterstützt Otto

„Herr Otto hat die Gemeinde Trossin in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt und leistet eine sehr gute und allseits anerkannte Arbeit.“ Dem schließt sich der SPD- Fraktionsvorsitzende im Kreistag Heiko Wittig voll umfänglich an. „Des Öfteren hatte ich mit Bringfried Otto in den vergangen Jahren zu unterschiedlichsten Themen, die in Verbindung zwischen dem Landkreis und der Gemeinde Trossin standen, zu tun.

Dabei trat er uns absolut kompetent, sachbezogen und lösungsorientiert entgegen. Beeindruckend ist, wie er neben seiner Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister die Belange seiner Gemeinde mit großem Engagement vertritt. Das nötigt mir höchsten Respekt ab.“ Aus all den genannten Gründen ist die SPD Nordsachsen der festen Überzeugung, dass die Bürger der Gemeinde Trossin Bringfried Otto erneut das Vertrauen als Bürgermeister aussprechen sollten.