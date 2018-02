Büro in der Kulturbastion eröffnet

Torgau . Bereits seit Dezember 2017 aktiv für Torgau tätig, hat Innenstadtmanagerin Annika Heinlein nun in der Kulturbastion Torgau ihr Büro bezogen. Hier ist sie an jedem Mittwoch vor Ort und informiert und berät die Torgauer Innenstadtakteure.

Erste Kontakte zu Gewerbetreibenden der Stadt konnte sie bereits beim Händlerstammtisch sammeln und bei zahlreichen aufsuchenden Gesprächen vertiefen. Dabei geht es der Innenstadtmanagerin darum, sich und ihre Arbeit vorzustellen, von ihren Gesprächspartnern zu hören, wo der Schuh drückt und welche Ideen die Innerstadtakteuer selbst in die Vitalisierung ihrer Stadt einbringen könnten.

Zu den Immobilienbesitzern der Leerstände sucht Annika Heinlein besonders den Kontakt. Zum einen, um die Hintergründe des Leerstandes zu erfahren, zum anderen um Anregungen für eine temporäre oder alternative dauerhafte Nutzung zu geben. Alles mit dem Ziel, Torgau für seine Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen attraktiv zu gestalten.

Als ein weiteres Förderinstrument wird in Abstimmung mit der Stadtverwaltung gerade der Verfügungsfonds auf den Weg gebracht. Die Idee dabei ist es, privates Engagement mit öffentlicher Förderung zu unterstützen. Annika Heinlein wird im Rahmen ihrer Tätigkeit über den Fonds informieren und Ausschau nach möglichen umsetzbaren Ideen halten. Jeder Antragsteller wird vom Innenstadtmanagement bestmöglich beraten.

Die Stadt Torgau hatte das Innenstadtmanagement im Rahmen des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" ausgeschrieben und das Leipziger Büro Stadt + Handel mit der Maßnahme betraut. Bis November 2019 wird Annika Heinlein nun für Torgau tätig sein. Sie ist Humangeographin und beschäftigte sich in ihrem Studium und ihrer anschließenden Tätigkeit beim Büro Stadt + Handel in Leipzig mit den Fachthemen Stadtentwicklung und der Entwicklung des Einzelhandels auch mit den Bereichen Freizeit, Kultur und Tourismus sowie integrierter ländlicher Entwicklung.

Innenstadtmanagement, Kulturbastion, Straße der Jugend 14 B in Torgau, immer mittwochs von 8 bis 10 Uhr und nach Vereinbarung. E-Mail: innenstadt@torgau.de; Telefon 0151 62921872