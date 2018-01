BMW hebt ab und landet im Wald

Mittwoch, 10. Januar 2018

von unserem Redakteur Christian Wendt

Gräfendorf/Audenhain. Auch noch gestern früh waren die Spuren des abendlichen Unfalls auf der B87 am Abzweig Gräfendorf/Audenhain nicht zu übersehen: Ein aus Richtung Torgau kommender BMW hatte hier am Montagabend gegen 19.25 Uhr eine lange Schneise in den Wald gepflügt.