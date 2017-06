BSV lud zum Sport-Wochenende in sein "Kino" ein

Das hat gefetzt, das war toll! So in etwa fiel unisono der Tenor der Mitglieder des Belgeraner Sportvereins (BSV) und ihrer Gäste am Samstag und Pfingstsonntag aus.

Vereinsleben. Einige Neugierige, aber auch etliche ihrer Fans und Anhänger lockten die BSV-Sportler mit ihrem Pfingstprogramm in ihr Vereins- und Trainingsdomizil in der Belgeraner Gartenstraße 39, vielen Belgeranern als das ehemalige Kino bekannt.



Am Samstag veranstalteten die BSV-Boxer (21 Kinder/Jugendliche/Erwachsene) ein öffentliches Training und diverse Sparringskämpfe. Dazu hatte sich die Truppe um Abteilungsleiter Volker Lippmann Boxer aus den befreundeten Vereinen in Spremberg, Cavertitz und Eilenburg eingeladen. An die öffentliche Vorführung schloss sich das 1. Belgeraner Dartturnier an, bei dem 16 Teilnehmer, darunter eine Frau – Doreen Häckel (9. Platz) –, um den Turniersieg wetteiferten. Den sicherte sich schlussendlich Matthias Winkler. Der Belgeraner verwies Frank Krahl aus Staritz, René Langer aus Mühlberg und Christopher Grises (Belgern) auf die nachfolgenden Plätze.



Am Pfingstsonntag gestalteten die BSV-Mitglieder neben dem Frühschoppen auch ein kleines Programm für Kinder. Schade nur, dass es den gesamten Vormittag regnete, sodass die Besucherzahl recht überschaubar war. Doch letztlich gefielen die zwei tollen Tage.