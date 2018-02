BSZ ist bereit: Azubi-Expo kann starten

Am 3. März hat das Warten ein Ende. An jenem Samstag lockt die Azubi-Expo künftige Schulabsolventen und ihre Familien von 10 bis 15 Uhr ins Torgauer Berufsschulzentrum (BSZ). Bei der Ausbildungsmesse im Dreiländereck werden 40 Aussteller die Vielfalt der hiesigen Wirtschaft präsentieren. Die Unternehmen aus Sachsen und Brandenburg sowie deren Azubis bieten hierbei jungen Menschen die Gelegenheit, sich wichtige Informationen rund um die Themen Ausbildung, Studium, Ferienjob und Praktikum einzuholen.

Die Organisation der Messe läuft nach wie vor auf Hochtouren und weiterhin kann sich jeder auf der Facebookseite der Veranstaltung über den aktuellen Stand auf dem Laufenden halten. Erst vor wenigen Tagen wurde das neueste Video im Rahmen der Vorbereitung des Events hochgeladen. In dem Clip zeigt die TZ-Mediengruppe, wie die Ausbildung zum/zur Medienkaufmann/-frau abläuft. Mithilfe des QR-Codes gelangt man ganz einfach zum entsprechenden YouTube-Video.

Zudem sollten alle Schüler auch den kommenden Mittwoch im Auge behalten. Am 28. Februar erscheint das Magazin zur Azubi-Expo an allen Schulen der Region. Das 32 Seiten umfassende Heft bietet bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Messe. So geben zum Beispiel verschiedene Azubis unterschiedlichster hiesiger Betriebe einen Einblick in ihre Ausbildung.

Bei der Planung der Azubi-Expo hat sich auch das BSZ beteiligt. Gleichzeitig zu der Messe wird dort ebenfalls der Tag der offenen Tür stattfinden. In den verschiedenen Räumen des Beruflichen Gymnasiums und der Berufsschule beziehungsweise -fachschule werden die jeweiligen Fachlehrer bereit stehen und den Besuchern alle möglichen Fragen zu den diversen Berufsfeldern beantworten. Außerdem können sich die jungen Menschen unter anderem auch über die neuen Aufnahmevoraussetzungen am Beruflichen Gymnasium oder über die Veränderung der Berufsrichtung des Flachglasmechanikers/-in zum/zur Flachglastechnologen/-in. „Das Gute an den beiden parallel stattfindenden Veranstaltungen ist, dass sich beispielsweise diejenigen, die Interesse an einem Bereich unserer Berufsschule zeigen, direkt auf der Messe bei den jeweiligen Unternehmen über die Bewerbung und den betrieblichen Teil der Ausbildung informieren können“, freut sich Kathrin Hlasek, Lehrerin am BSZ.