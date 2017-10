Baja-Familie traf sich und wetteiferte

Motorsport. Die Baja Deutschland wurde in diesem Jahr zum 10. Mal ausgetragen. Die Wettfahrt im Tagebau Profen – einer der schönsten Strecken Europas –, die in diesem Jahr zu einer Schlammschlacht avancierte, war gleichzeitig ein großes Treffen der Baja-Familie.

Anfang Oktober traf sich die Rennfamilie aus vielen Ländern Europas in der Nähe von Leipzig. 227 Teams und Einzelfahrer gingen an den Start. Gefahren wurde mit Bikes, Quads, Side by Side, Pkw und natürlich den großen Renn-Lkw.

Für Süptitz Motorsport aus Roitzsch war es das Abschlussrennen einer ereignisreichen und erfolgreichen Saison. Das Team startete auch in diesem Jahr mit zwei Renn-Trucks. In den Wettkampf gingen das Team Kamaz mit Süptitz, Steinbach und Hiller sowie das Team Tatra, mit Heuer, Hensel und Richter.

Das Wetter mit Orkan Xavier sorgte schon im Vorfeld dafür, dass die Strecke den Fahrern und der Technik wieder alles abverlangt. Geboten wurden Schlamm, Sand und High-Speed-Passagen. Die Trucks hatten große Furchen hinterlassen, die für die kleineren Autos, Quads und Bikes große Herausforderungen darstellten. Auch das Camp verwandelte sich in eine Schlammwüste. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Die Teams sind auf alle Witterungsbedingungen vorbereitet.

Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft waren großartig. Es wurde nicht nur der Grill sondern auch Werkzeug und Manpower geteilt. Man kämpfte auf der Strecke gegen einander und saß abends in gemütlicher Runde zusammen, um sich über alle möglichen Themen, nicht nur Motorsport, auszutauschen. Die Veranstalter sorgten ihrerseits mit einer super Organisation, angefangen bei der Sicherheit bis über die Verpflegung, für das Gelingen des Rennens.