Auch in diesem Jahr ist die Torgauer Zeitung wieder auf den Weihnachtsmärkten der Region unterwegs. Hier finden Sie die Texte und Bilder zu den weihnachtlichen Spektakeln:

Belgern. 10 000 Euro als Spende für die Sanierung des Oschatzer Tores? Warum die Belgern-Schildauer Stadträte trotzdem nicht in Feierlaune waren gibt es hier zu lesen.

Probsthain. Viel ist nicht mehr los in Probsthain, Freitagabend, kurz vor 18 Uhr, als ich durch den Ort fahre. Ein junger Mann läuft gemütlichen Schrittes Richtung Dorfmitte durch den dunklen Ort, eine Radfahrerin ist unterwegs. Wie sich herausstellt, haben wir das gleiche Ziel.

Gräfendorf/Herzberg. Nach einjähriger Pause sind alle Freunde des rassigen Federviehs am ersten Januarwochenende wieder eingeladen, in den Herzberger Ortsteil Gräfendorf zu fahren.

Beilrode. Aufregung am vergangenen Sonntag in Beilrode. Die Sirene heult los, geht drei Mal und ruft damit die Einsatzkräfte auf den Plan. Doch Minuten später gibt es einen zweiten Alarm. Wieder ertönt die Sirene drei Mal. TZ sprach mit Wehrleiter Maik Labitzke.

Beilrode. Am Mittwochabend wurde im Beilroder Gemeindeamt eifrig diskutiert und geplant für ein tolles Event Anfang kommendes Jahres.

NORDSACHSEN

Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen.