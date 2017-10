Balsam für die geschundene DKC-Seele

Der erste Sieg in der laufenden Saison für den DKC! Zu Gast hatten die DKC-Kegelsportler den letztmaligen Classic-Meister (200 Wurf) des DKBC-Verbandes. In den Reihen der Deutzener standen noch einige alte Bekannte. Vor zehn Jahren spielten die Dommitzscher und Deutzener das letzte Mal gegeneinander.

David Schade und Jens Günther bildeten das DKC-Starterpaar. D. Schade kam sehr gut ins Spiel. Nach der Hälfte stand es 2:0 und er hatte sich einen Vorsprung von 45 Holz herausgespielt. Doch mit einer starken dritten Bahn (172 Holz) brachte sich sein Gegenspieler ins Spiel. So wurde es am Ende noch richtig knapp. Quasi mit dem letzten Wurf ging das Spiel bei einem 2:2 ( 570:575) für Schade verloren. J. Günther kam an diesem Tage nicht ganz so gut zu Recht wie erhofft. In den Vollen lag er immer vor seinem Gegenspieler.

Die besseren Anschübe in den Abräumern hatte dann der Deutzener, der sich dadurch doch recht deutlich absetzen konnte. Auch Günther verlor sein Spiel mit 1:3 (538:572). Damit stand es nach dem ersten Durchgang 4:0 für Deutzen. Der Rückstand betrug aber nur 39 Holz.

Im DKC-Mittelpaar spielten Lars Günther und Alexander Rudolf. Bei L. Günther entwickelte sich das spannendste Spiel des Nachmittags. Keine Bahn wurde mit mehr als vier Holz gewonnen. Entsprechend nervenaufreibend war es für die Beteiligten. Nach der verlorenen ersten Bahn holte sich der DKC-Spieler dann alle anderen Bahnen (561:554). Der erste Mannschaftspunkt war geholt – 3:1. A. Rudolf fand endlich wieder zu seinem gewohnten Spiel. Die ersten beiden Bahnen gewann er recht deutlich. Die Deutzener reagierte und wechselte aus. Aber auch die dritte Bahn holte sich A. Rudolf souverän. Die letzte Bahn musste der Dommitzscher dann knapp abgeben – 3:1 (571:526). Dennoch Punkt für den DKC, der nun mit 4:2 in Front lag. Der Vorsprung betrug aber nur 13 Holz.

Im letzten Paar spielten diesmal Stefan Holike und Rico Wiesner. Die erste Bahn war an Spannung fast nicht zu überbieten. St. Holike erreichte ein Unentschieden und R. Wiesner verlor mit zwei Holz. Die Dommitzscher legten nun richtig los. St. Holike holte sich die beiden nächsten Bahnen mit einen ordentlichen Vorsprung und hatte damit sein Spiel gewonnen.

Die letzte Bahn gewann sein Gegenspieler. Damit 2,5:1,5 bei 573:529 Holz und der dritte Mannschaftspunkt für Dommitzsch. R. Wiesner lief auch zur Höchstform auf und ließ seinen Gegenspieler keine Chance mehr. Als einziger Spieler konnte er die 600er Marke knacken – 3:1 mit 607:549 Holz. Damit war es vollbracht: Die Dommitzscher gewannen in einem sehr spannenden Spiel am Ende doch recht deutlich.

Endlich erreichte man wieder mal ein Ergebnis jenseits der 3400 Holz. Mit einer solchen Leistung ist der DKC auf der heimischen Bahn sehr schwer zu schlagen. Der Bock ist umgestoßen und der erste Sieg in dieser Saison unter Dach und Fach. Trotz des Sieges nehmen die DKC-Kegelsportler in der 2. Bundesliga vorerst weiter den letzten Platz ein. Schon am Samstag geht es für die DKC-Kegler weiter. Sie reisen ins thüringische Auma. Ein direkter Konkurrent, bei dem die Dommitzscher weiter punkten wollen.

Ergebnisse: Dommitzscher KC 77 – Blau-Weiß Deutzen 6:2, ATSV Freiberg – Grün-Weiß Mehltheuer 8:0, KSV 1991 Freital – TSV 90 Zwickau 3:5, SK Markranstädt 1990 – ESV Lok Rudolstadt 6:2, KTV Zeulenroda – SV Blau Weiß Auma verlegt (25.11.)