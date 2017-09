Banner sorgte für Ärger

Torgau. Als am Ende die Nationalhymne erklang und Angela Merkel das „Blüh im Glanze...“ intonierte, merkte man es der ansonsten überlegen und kämpferisch wirkenden Kanzlerin an: Dieser Wahlkampfauftritt auf dem Torgauer Marktplatz schlauchte.

Die Bilder der großen LED-Wand lügen nicht. Die lautstarken Gegendemonstranten schienen Wirkung gezeigt zu haben. Obgleich der CDU-Bundestagsabgeordnete und erneute Direktkandidat Marian Wendt von einer tollen Veranstaltung sprach und seine Partei gezeigt habe, wo sie stehe, sparte er nicht mit Kritik am „Spektrum aufrechter Demokraten“. „Sandro Oschkinat (Vereinsvorsitzender, Anm. d. Red.) ist nicht das, was er vorgibt zu sein – nämlich ein aufrechter Demokrat.“

Oschkinat selbst wies die Kritik von sich. Zwar sei es ihm nicht gelungen, den aufgestauten Ärger der Leute zu bremsen. Dennoch zeigte er sich ob des lauten aber friedlichen Protests zufrieden. Merkel habe lange nicht mit den Bürgern geredet, sagte Oschkinat. Dies sei nun die Konsequenz.

Anneliese Richter fand’s einfach nur furchtbar. „Ich habe so ein Geschrei und Gepfeife noch nicht erlebt“, sagte die Seniorin aus Torgau. Sie war bis zum Schluss im umzäunten Sicherheitsbereich. Da saß beispielsweise auch Torgaus fraktionsloser LINKE-Stadtrat Peter Deutrich, zusammen mit Klaus-Dieter Nowak. Allerdings nur kurze Zeit. Denn ein Banner wurde Deutrich, der von Marian Wendt eine persönliche Einladung hatte, zum Verhängnis.

„Sozialstaat statt Rüstungsstaat“ war darauf geschrieben. Problem: Derartige Banner hätten nach CDU-Angabe gar nicht erst mit in den umzäunten Bereich gebracht werden sollen. Nur hatte darauf niemand Deutrich hingewiesen. Folge war, dass sich Deutrich am Ausgang ausgerechnet mit CDU-Stadtratskollege Matthias Grimm-Over ein Rededuell lieferte, bei dem sein Unmut merklich zu Tage trat. „Man lässt mich damit nicht hinein“, monierte der LINKE lautstark.

Ohnehin sorgten die Sicherheitsgitter für Enttäuschung bei Teilen der Gäste. „Sind wir Bürger zweiter Klasse?“ wollte beispielsweise Eberhard Sowa aus Torgau wissen. So unterschiedlich die Orte waren, aus denen die Zuhörer gestern auf den Torgauer Marktplatz kamen – ob Ostelbien, Mockrehnaer, Dommitzscher oder auch Belgeraner Ecke –, so groß war auch die Vielfalt der Medien.

Aus Übersee, Norwegen oder beispielsweise Schweden waren Vertreter an die Elbe gereist. So erklärte beispielsweise Jona Källgren vom schwedischen Sender TV4, dass er bei seiner Berichterstattung jenem Umstand auf den Grund gehen wolle, warum Schweden glaubt, dass Angela Merkel sehr populär sei, es aber gerade in Sachsen einen derart großen Protest gegen die Politik der Kanzlerin gebe.