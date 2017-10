Bargeldservice bei "Ihr Kaufmann"

Sitzenroda. Seit dieser Woche können Kunden von „Ihr Kaufmann“ in der Sitzenrodaer Verkaufseinrichtung auch Bargeld abheben. Was in dem Laden der Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH ehemals nur Kunden der Raiffeisenbank vorbehalten war, steht nun allen Käufern zur Verfügung.

Sitzenroda. Seit dieser Woche können Kunden von „Ihr Kaufmann“ in der Sitzenrodaer Verkaufseinrichtung auch Bargeld abheben. Was in dem Laden der Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH ehemals nur Kunden der Raiffeisenbank vorbehalten war, steht nun allen Käufern zur Verfügung. Möglich macht dies der Bargeldservice der Sparkasse Leipzig. Wilfried Naumann, Geschäftsführer der Fleisch- und Wurstwaren GmbH, und Sparkassenvertriebsdirektor Marcel Kollmann nahmen das dafür benötigte Terminal nach einer etwa einwöchigen Probezeit offiziell in Betrieb.

„Cash Back“ heißt das Verfahren, mit dem Kunden an der Kasse nun Bargeld abheben können. Voraussetzung ist lediglich eine gültige EC-Karte und ein Einkauf in dem Geschäft. Wer den Bargeldservice nutzen möchte, muss dies lediglich der Kassiererin mitteilen, seine EC-Karte in das Lesegerät stecken und die PIN-Nummer eingeben. Anschließend wird das Geld in bar ausgezahlt. Die Summe wird per Lastschriftverfahren vom Konto eingezogen.

Der Bargeldservice ist gebührenfrei, erfordert jedoch einen Mindestumsatz beim Einkauf von 20 Euro. Die Barauszahlung ist auf 200 Euro pro Kunde begrenzt und wird im Rahmen des im Geschäft vorhandenen Bargelds getätigt.

„Durch die Kooperation mit dem Schildauer Unternehmen haben wir eine Partnerschaft für unsere Kunden geschlossen. Dadurch können zwei Notwendigkeiten mit einem Weg erledigt werden – der Einkauf und das Abheben von Bargeld“, betonte Marcel Kollmann gegenüber der Torgauer Zeitung. Darüber hinaus wolle man mit jenem Angebot das regionale Unternehmertum stärken.

Auch im Fleischereifachgeschäft der Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Schildau soll in der kommenden Woche ein solches Terminal in Betrieb genommen werden.

Übrigens: Wie Wilfried Naumann durchblicken ließ, zeichnet sich für den November eine positive Lösung für die Beckwitzer Einkaufsstätte ab, die noch unter der Marke „Markant Nah & Frisch“ läuft. Dabei spiele auch sein Unternehmen eine wichtige Rolle. Mehr dazu folgt.