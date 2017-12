Barrierefreier Umbau

Wildenhain. Vermutlich Anfang 2018 – je nach Witterung – nimmt die neue Bushaltestelle in Wildenhain Gestalt an:

Am Montagmorgen fand diesbezüglich die Bauanlaufberatung statt. Ziel ist es, die Haltestelle barrierefrei umzubauen. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf etwa 46 000 Euro. Davon entfällt der größte Posten auf eine Förderung in Höhe von etwa 41 500 Euro. Der Rest wird von der Gemeinde Mockrehna als Eigenmittel aufgebracht. Nach Angabe der Gemeindeverwaltung hat die Bauunternehmung EZEL den Auftrag für die Straßenbauarbeiten in Höhe von etwa 30 000 Euro erhalten.

Die Firma Winkler Holzbau GmbH aus Langenreichenbach erhielt den Zuschlag für die Ausführung der Zimmererarbeiten, was Lieferung und Errichtung des Buswartehäuschens umfasst. Diese Kosten belaufen sich auf etwa 6000 Euro. Die Planungsleitungen übernimmt das Ingenieurbüro Bölke aus Langenreichenbach. An der Anlaufberatung nahm auch Ortsvorsteher Robert Schübel teil.