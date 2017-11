Torgau. Heute sollten die Autofahrer zeitweise nochmal Geduld mitbringen. Alle, die von der Eilenburger Kreuzung in Richtung Karl-Marx-Platz wollen oder umgekehrt, müssen aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an der Hafenbahn im Bereich Bahnübergang B87/Südring eine Umleitung in Kauf nehmen.

Diese führt Verkehrsteilnehmer zwischen dem Knotenpunkt Dr.-Külz-Ufer/Eilenburger Straße über die Friedrich-Naumann Straße und Dahlener Straße zum Kreisverkehr Südring/Dahlener Straße. Die Baumaßnahmen sollen planmäßig heute beendet werden. Wie bereits am Dienstag und Mittwoch ist während den Stoßzeiten am Morgen sowie am Nachmittag mit längeren Wartezeiten an den Ampeln zu rechnen.