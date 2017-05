Bauarbeiten und Straßensperrungen

Torgau. Ab heute kommt es auf der B 183 zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Wie die Stadtverwaltung Torgau über ihre Facebook-Seite mitteilte, wird die Straße zwischen Werdau und Kreuzung zur B 87 wegen Asphaltarbeiten vorraussichtlich von 6 bis 22 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung führt in dieser Zeit über Beilrode.



Wie es heißt, wird sich das Szenario am 2. Juni und möglicherweise auch am 6. und 7. Juni wiederholen. Im Torgauer Stadtgebiet kommt es außerdem am Freitag von 17 bis gegen 22 Uhr im Zuge des City-Nachtlaufs zu zeitlichen Vollsperrungen. Für Anwohner werden mit Ordnern besetzte Schleusenpunkte eingerichtet.