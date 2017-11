Bauern wählen neue Führungsriege für Torgauer Verband

Welsau. Bevor der neue Vorstand gewählt wurde, gab es erst einmal eine hohe Ehrung für jemanden, der ausscheidet: Der Hauptgeschäftsführer des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB), Manfred Uhlemann persönlich, überreichte Dr. Volkmar Harzer gestern Nachmittag die Ehrennadel in Silber.

Die vergibt der Verband nur für ganz besondere Leistungen. Harzer hatte seit Gründung des Kreisbauernverbandes Torgau nach der Wende in der Führungsriege als Stellvertreter hinter Ehrhard Neubauer gewirkt. Nun scheidet er aus, will sich mehr um die Seniorenarbeit im Verband kümmern (TZ wird noch gesondert berichten).

Die eigentliche Wahl selbst verlief unspektakulär und ohne Überraschungen. Neubauer, Landgut GmbH Staritz, bleibt an der Spitze. Dahinter nehmen Ulrich Blanke, Agrar GmbH Heideland und Matthias Böbel, Erzeugergemeinschaft Agrarprodukte e.G. Wildenhain, jeweils die Position des Vize ein. Es folgen Udo Görlich von der GbR Görlich/Erdmann aus Dautzschen, Elke Neubert vom gleichnamigen Walkmühlenhof, Nils Harzer von der Agrar- und Handels GmbH Mehderitzsch, Thomas Nagel von der Agrargenossenschaft Arzberg und Frank Neubauer von der Landgut GmbH Staritz. Letztere sollen den Vorstand verjüngen mit dem Ziel, bei der nächsten Wahl in fünf Jahren einen Generationswechsel einzuleiten.

Der alte und neue Chef Ehrhard Neubauer ließ gleich anklingen, wo die Schwerpunkte bis dahin liegen sollen. Der „Mythos“ und die Verklärung der bäuerlichen Landwirtschaft müssen abgelegt werden. „Viele haben im Hinterkopf, kleiner Hof ist gut, großer Betrieb ist schlecht. Das ist falsch“, so der Vorsitzende. Landwirtschaftsbetriebe sind mittelständische Unternehmen verschiedenster Größe und Eigentumsformen mit hohem Spezialisierungsgrad.

Die Erarbeitung eines modernen Leitbildes sollte auf wissenschaftlicher Grundlage gemeinsam mit der Politik, Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft im Konsens erfolgen. Neubauer weiter: „Die in den zurückliegenden Jahren auch in Sachsen sichtbar gewordene Vernachlässigung der ländlichen Räume muss endlich überwunden werden. Eine wichtige Rolle dabei spielen die landwirtschaftlichen Betriebe. Damit verbunden erwarten wir von der Politik Rahmenbedingungen, die die soziale Absicherung der gesamten Branche garantieren.“

Nächster Schwerpunkt: Die Landwirtschaft müsse in einem einheitlichen europäischen Wirtschaftsraum auch einheitlichen Regelungen unterliegen. „Wir dürfen die Benachteiligung der deutschen Landwirtschaft, die sich auf Grund der Interessen einzelner politischen Gruppierungen ergeben, nicht hinnehmen“, verdeutlichte Ehrhard Neubauer. Kurzfristig zu lösende Probleme sieht er darin, eine Zulassungsverlängerung von Glyphosat zu erreichen.

Das Baurecht und die Haltungsvorschriften für landwirtschaftliche Nutztiere müssen auf Bundesebene einheitlich und verbindlich geregelt werden. Und: Das Wolfsmanagement müsse sofort geändert werden. Dazu legte er einen Forderungskatalog mit sechs Punkten vor, der unter anderem eine 100-prozentige und unbürokratische Entschädigung vorsieht, eine strikte Begrenzung der Wolfsregionen auf äußerst dünn besiedelte Gebiete sowie die Tötung jener Tiere, die sich an geschützten Nutztieren vergreifen und ihre natürliche Scheu vor Wohnsiedlungen und Stallanlagen ablegen.

Neubauer: „Wir müssen endlich mal anfangen, nicht nur den Wolf, sondern auch mal die Schafe zu schützen!“ Zwei Fälle von Übergriffen wurden in der Region registriert, die für die Landwirte wenig erfreulich endeten. Für die Betriebe gibt es für die nächsten Jahre drei wesentliche Herausforderungen: die Nachwuchsgewinnung, Sicherung der Flächen (Boden- und Pachtpreise sowie die Planung und Durchführung von Investitionen.

In einem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an das Hochwasser 2013, das die Bauern schwerer traf als 2002, weil viele Flächen noch nicht abgeerntet waren. Die Schadensregulierung gestaltete sich aufwendig. 2014 verlief dagegen sehr positiv für die meisten Betriebe. Es gab eine super Ernte, in allen Bereichen überdurchschnittliche Erträge. Allerdings begannen auch die Preise zu sinken. Dieser Preisverfall verschärfte sich 2015 (25 Cent/Liter Milch und 1.30 Euro je Kilgramm Schweinefleisch) und erreichte 2016 einen dramatischen Tiefpunkt. Damals erhielten die Erzeuger nur noch 20 Cent je Liter Milch und 1.25 Euro je Kilogramm Schweinefleisch.

Der Verband beteiligte sich an Demonstrationen in Leipzig und Dresden. Drei Betriebe stiegen gänzlich aus der Milchproduktion aus, der Kuhbestand sank um etwa 1000 Tiere im Altkreis, womit rund zwei Millionen Euro an Wertschöpfung verloren gingen. Inzwischen haben sich die Preise wieder erholt. Beim Schweinefleisch sind sie auskömmlich, wie Ehrhard Neubauer anführte, aber viele Unternehmen sind noch dabei, ihr Minus auszugleichen. Die Krisenjahre hatten eine beispiellose Vernichtung von Eigenkapital zur Folge.