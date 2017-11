Bauhof in Großtreben zieht in die Schule

Großtreben. Noch Anfang des Jahres 2011 hatte sich die damalige Beilroder Amtsverweserin Heike Schmidt skeptisch gezeigt, dass ein Umzug des Bauhofs in die ehemalige Großtrebener Grundschule eine tragfähige Lösung sei. Es lohne sich einfach nicht, in dem großen Gebäude ein paar Räume für den Bauhof herzurichten. Der amtierende Bürgermeister René Vetter sieht dies nun mit ganz anderen Augen.



Zum 1. Januar des kommenden Jahres werden die in Großtreben stationierten Bauhofmitarbeiter in der Schule unterkommen. Kostengründe sprächen für diese Entscheidung, betonte er auf Nachfrage der Torgauer Zeitung. Bislang war der Bauhof nur einen Katzensprung weit auf einem privaten Hofareal untergebracht. Davor war er auch schon in der alten Dautzschener Arztstation, dem mittlerweile abgerissenen Ortszentrum Großtreben sowie in der alten Dautzschener Feuerwehr untergekommen.