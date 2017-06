Baustelle in und um Trossin

Trossin. Voraussichtlich noch bis zum 5. August wird die Ortsdurchfahrt Trossin auf einer Länge von rund 800 Metern erneuert. Wie der Landkreis Nordsachsen mitteilte, wird im Auftrag der Straßenmeisterei die vorhandene beschädigte Asphaltschicht abgefräst, eine Randstabilisierung hergestellt und eine neue Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht aufgebracht. Nach den Asphaltarbeiten werden das Bankett und eine Markierung hergestellt.

Die Baumaßnahme findet unter einer Vollsperrung mit Umleitungsregelung statt. Die Baustrecke beginnt am Ortseingang Trossin von Roitzsch kommend und endet an der Kreuzung zur Falkenberger Straße. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Wie bereits mitgeteilt, wird ab heute zusätzlich die Fahrbahn zwischen Trossin und Roitzsch erneuert. Die Ausführung der Straßenbauarbeiten erfolgt unter Vollsperrung der S 16 unter zeitgleicher Einrichtung einer entsprechenden Umleitungsstrecke über die Bundesstraße B 183 sowie der Kreisstraße K 7402 über Falkenberg und der Kreisstraße K 8901 nach Trossin in beiden Fahrtrichtungen.