Bea, Jetta und Benno schlafen und dösen bis zu 18 Stunden am Tag

Torgau. Sommerzeit, Ferienzeit. Wie es den drei Torgauer Braunbären am Schloss Hartenfels geht, darüber unterhielt sich die TZ mit Gabriele Mierau, die sich (gemeinsam mit Angela Mierau-Fausack) seit 1993 um das Wohl des tierischen Torgauer Trios kümmert.



TZ: Und, erfreuen sich Torgaus Bären allesamt guter Gesundheit?

G. Mierau: Ja. Es gibt derzeit keine Auffälligkeiten. Selbst Jette in ihrem hohen Alter ist kerngesund.



Wie alt ist Jette inzwischen?

29 Jahre.



Und wie alt sind die beiden Geschwister?

Benno und Bea sind jeweils vier Jahre.



Wenn Temperaturen um die 30 Grad Celsius und mehr uns Menschen arg zusetzen, dann machen diese hohen Temperaturen sicherlich auch Benno, Bea und Jette zu schaffen oder?

Klar, ist es denen auch zu warm. Wenn wir Menschen anfangen zu schwitzen, dann machen Bären weniger, sie werden träge, schalten auf Ruhemodus. Oder sie gehen halt baden. Bei Jette ist das gut zu beobachten: Wenn es warm ist, dann hechelt sie wie ein Hund und reguliert damit ihren Organismus.



Auffallend ist, dass die drei mittags zumeist schlafen!

Ja, das ist richtig. Ein Bär, der in der Gefangenschaft gehalten wird, schläft und döst rund 18 von 24 Stunden beziehungsweise zeigt in dieser Ruhephase keine Aktivitäten. Diese Zeit ist aber auch situationsbedingt und wetterabhängig.



Wann geht es abends ab in die Höhle?

In aller Regel sind die drei bis 18 Uhr draußen. Benno und Bea wollen zumeist schon ab 17 Uhr rein und machen immer Sperenzchen. Na und Benno macht fast jedes Mal so seine Spielchen mit uns. Der will rein, veralbert uns, und will wieder raus. Das geht dann immer ein paar Mal hin und her.



Das kostet Zeit und Nerven!

Na klar. Wir mussten schon einmal 45 Minuten warten, bis der Herr dann reingegangen ist.



Werden die Bären abends reingelockt?

Meist wollen sie ja rein, weil sie Hunger haben. Doch manches Mal müssen wir sie auch locken.



Wann sind die drei früh wach?

Das ist unterschiedlich. Zumeist gehen sie zwischen 7.30 und 8 Uhr raus. Sie werden ja durch das Futter animiert. Gefrühstückt wird drin und draußen gibt es nur Beschäftigungsfutter.



Beschäftigungsfutter?

Das sind kleine Fleischbrocken, Gemüse und Obst oder aber Brötchen, die wir im Gehege verstecken (Anm. der Red.: Bären schnüffeln viel und sind für ihre feine Nase bekannt). Übrigens, Brötchen sind Bennos Lieblingssnacks.