Beachen um den Biber-Pokal

Freizeitsport. Der Blick in den morgendlichen Himmel versprach zunächst nichts Gutes. Aber wer nichts wagt, kann nichts gewinnen. Alles in allem war das Turnier vollumfänglich gelungen. Das gilt von der Vorbereitung über das im Voraus wenig bestimmbare Wetter, bis hin zur spielerischen Umsetzung, die im Ergebnis zwei Teams dauerhaft mit dem Biber-Pokal verbinden sollte. Aber von vorne. Der Einladung zum jährlichen Beachvolleyball-Turnier der Trossiner Biber am

1. Juli folgten 20 Teams, zwölf hiervon stellten allein die Männer.



Damit es für die Frauenmannschaften um mehr als einen sicheren Platz unter den ersten drei ging, wurden sie mit den Mixed-Teams in einer zweiten Staffel zusammengefasst. Auf den erst im Mai aufgehübschten Feldern ging es anschließend heiß her, was weniger am Wetter, als an der Spannung lag, die bis zum Ende das Turnier bestimmte. Gespielt wurde zunächst in Blöcken zu je vier Mannschaften, wovon sich die ersten beiden Teams fürs Weiterkommen qualifizierten. Anschließend begegneten sich die immer noch zehn Teams, jeder gegen jeden, erneut in der jeweiligen Staffel.



Auf spielerisch hohem Niveau verlief der gesamte Nachmittag, sodass eine Prognose darüber, wer das Turnier für sich entscheiden würde, bis ins Finale hinein nicht abzugeben war. Schließlich lieferten die Punkte aber ein eindeutiges Ergebnis.

Für das Jahr 2017 ging bei den Männern das Team 112, hinter dem sich Sebastian Zirm und Alexander Spohn verbargen, als Sieger vom Platz und zugleich auch in die jüngere Geschichte des Biber-Pokals ein. In der Frauen-/Mixed-Staffel entschied die Kombo aus Toni Schmidt und Nicole Wenisch mit dem Namen B-Town das Match für sich.



Für die Erhöhung des Wohlfühlfaktors sorgten die Trossiner am Spielfeldrand. Verpflegung gab es reichlich und für schmales Geld. Darüber hinaus fehlte zu keinem Augenblick die richtige Hintergrundmusik. Da der Biber-Pokal in Trossin bleibt, steht die – mehr oder weniger unausgesprochene – Einladung im Raum, im nächsten Jahr wieder zu kommen. Sei es, um an den Erfolg anzuknüpfen, sich diesen zum Ziel zu nehmen oder einfach nur, um Spaß zu haben. Ein entspannter Tag im Freien, von dem die ganze Familie etwas hat, wird es in jedem Fall.