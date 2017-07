Beckwitzer stürmten mehrfach zum Sieg

Mahitzschen. Da musste Thomas Bochert von der gastgebenden Feuerwehr Mahitzschen zwei Mal hinhorchen: „Bitte woher?“ Dann wurde sogar buchstabiert: „Aus W E T S C H E R L O W.“



Nun kennt man sich als Feuerwehrmann in der Region zwar recht gut aus, doch dass Bochert davon noch nie etwa gehört hatte, war so schlimm nun auch wieder nicht. Unter Team Wetscherlow waren zum Seidenraupenpokal am Samstag Nachwuchskräfte aus der Gemeinde Trossin zum Pokallauf angereist. Der Name als kleinster gemeinsamer Nenner bezeichne dabei ein kleines Flurstück. Darauf habe man sich im Vorfeld einigen können, hieß es von Seiten der Trossiner, die in der AK1 Jugend dann sogar aufs Treppchen kommen sollten. Insgesamt gingen Teams aus zehn Orten in Mahitzschen zum Löschangriff an den Start. Bei den Männern setzten sich die Beckwitzer durch, gefolgt von Elsnig und der ersten Mannschaft der Gastgeber.



Bei den Frauen siegte Taura 1 überlegen. Platz zwei ging an die zweite Vertretung aus Taura. Dritter wurde Markranstädt.

In der Jugendklasse AK1 waren es zur Freude von Wehrleiter Matthias Hirsch erneut seine Mannen, die der Konkurrenz vorauseilten. Platz zwei belegte Sitzenroda vor Team Wetscherlow.

In der Jugendklasse AK2 siegte die zweite Mannschaft aus Beckwitz vor Beckwitz 1 und Falkenberg.