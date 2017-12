Begeisternde Schlagerweihnacht in Ostelbien

Auch wenn nicht jeder Stuhl besetzt war, so herrschte doch eine tolle Stimmung in der Beilroder Ostelbienhalle. Maximilian Arland, Hein Simons und der Fernando Express wussten mit der Show „Weihnachten mit unseren Stars“ zu begeistern.

Beilrode. Ausgerechnet Maxi Arland, Heintje und der Fernando Express? Gab es denn wirklich keinen anderen Termin, den meine ehemaligen Kollegen der Torgauer Zeitung nicht besetzen konnten? Meine Begeisterung hielt sich wahrlich in Grenzen, als sie mich baten, eben diese Veranstaltung fotografisch und redaktionell aufzuarbeiten. Weil ich aber ne ganz Nette bin, schnappte ich mir am vergangenen Sonnabend gegen halb vier Nachmittags meine Kamera und machte mich auf den Weg in die Beilroder Ostelbienhalle. Offensichtlich ging es ganz vielen ganz anders als mir, denn die Schlange am Einlass wollte kaum enden. Freiwillig warteten sie geduldig, um diesen Nachmittag mit zuerleben.



In der Halle stand ein großer Weihnachtsbaum und vor ihm zahlreiche dieser blauen Stühle. Die Bühne war eher minimalistisch geschmückt. Weiße Weihnachtsbäume, ein Tisch mit vier Stühlen und einige Geschenke zierten sie – alles weihnachtlich weiß, so als hätte es geschneit. Weniger ist mehr. In diesem Fall traf das tatsächlich zu. Die Dekoration sah wirklich schön aus, richtig einladend. Dieser Fakt aber konnte mich nicht darüber hinweg trösten, dass ich es gleich mit einer vollen Dröhnung Schlager zu tun bekommen würde, Schlager, die ich zum größten Teil nicht kannte und eigentlich auch nicht kennen wollte.

Maxi Arland führte durch das Programm und wusste zu begeistern.

Um Punkt vier Uhr hüpfte ein frischer und fröhlicher Maximilian Arland auf die Bühne, der symphatische Blondschopf, mit seiner flott nach hinten gegelten Tolle, einem samtigen Sakko und der klassischen Fliege. Schick sah er aus. Das muss ich zugeben, gar nicht so verstaubt, wie ich mir einen Schlagerbarden, der seit weit mehr als 20 Jahren auf der Bühne steht, vorgestellt hatte. In einer begeisternden Art stellte er auch seine Mitstreiter der Veranstaltung vor, die Musiker des Fernando Express und Hein Simons, den meisten wohl eher als Heintje bekannt. Sie alle kündigten Hits und neue Songs aber auch eine Auswahl der schönsten Weihnachtslieder an. „Das kann ja heiter werden“, dachte ich bei mir, machte meine Kamera bereit und schoss die ersten Aufnahmen.



Das Licht war gelinde gesagt bescheiden und ich musste erst einmal die richtige Einstellung finden. Inzwischen trällerte Heidi, die Sängerin, die seit gerade einmal zwei Jahren das Gesicht des Fernando Express ist, in ihrem türkisblauen Glitzerkleid – ähnlich einer Meerjungfrau – bereits die ersten Songs. Und das Publikum in der Ostelbienhalle klatschte und wippte und schunkelte. Die Leute hatten ganz offensichtlich Spaß. Die Musik gefiel und sie sangen sogar mit. Ich muss zugeben, so schlecht, wie ich eingangs befürchtet hatte, war die Sache gar nicht.

Hein Simons sang seinen berühmten Song "Mama" zusammen mit seinem kindlichen Heintje - es rührte.

Oh Mann, vor ein paar Wochen hatte ich mich noch über ein paar Freundinnen lustig gemacht, die auf den Bergdoktor stehen und extra am Drehort für die Serie Urlaub machten, um ihn zu sehen. Und das in unserem Alter. Wer es nicht weiß, ich bin 41 Jahre jung und eher ein Fan der Sängerin Pink und allem, was rockt. Und dann kam er, Hein Simons, ehemals Heintje auf die Bühne. Ich kenne ihn, das gebe ich zu. Als Kind habe ich oft mit meinen Eltern die Filme gesehen, in denen er mitspielte und seine, ja auch mir, bekannten Songs trällerte. Diese glockenhelle und unverkennbare Stimme.... Die hat er heute natürlich nicht mehr. Und doch war sie in der Beilrode Ostelbienhalle am Samstag zu hören. Hein Simons hat nämlich eine neue CD aufgenommen, auf der er mit sich selbst im Duett singt – Heintje und Hein eben. Klar sang er auch diesmal seinen berühmten Song „Mama“.

Das Publikum in Beilrode zeigte sich begeistert und klatsche an manchen stellen fröhlich mit.

Was soll ich sagen, ich hatte tatsächlich ein bisschen Gänsehaut. Ja ich muss mich hier an dieser Stelle outen. Ich fand Hein Simons, Heintje, toll, damals wie heute. Er präsentierte diesen Song – und nicht nur diesen – mit einer Leidenschaft und einer Überzeugung, da konnte selbst ich nicht anders. Mir wuchs ein wohliges Grinsen im Gesicht von einem Ohr zum anderen. Ich genoss es. Aber pssst....



Und auch ein Maxi Arland erreichte mich schließlich mit den Song seines neuen Albums, geschrieben nach einer Trennung und mit Blick auf einen Neuanfang. Der junge Mann, der so sehr für seine Musik lebt, der so gar nicht alt und abgehalftert wirkt, der dem Schlager einen modernen Anstrich verpasst und die Leute mit reißt.

Ja, es war eine tolle Veranstaltung, eine, die nicht nur den zahlreichen Besuchern gefiel, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zauberte und für die richtige Einstimmung auf den zweiten Advent sorgte. Ich würde sogar soweit gehen, zu behaupten, die meisten von ihnen, sind am Samstagabend ein Stück weit zufriedener, wenn nicht glücklicher nach Hause gegangen.