Begeisterung nach Skisportwoche

Schulsport. Schüler der Katharina-von-Bora-Oberschule waren zum Skilager in Bayern. Interessierte Sechst- und Siebtklässler lernten in Sudelfeld/Bayrisch Zell den Wintersport kennen.

In der Woche vom 5. bis 9. Februar verbrachten interessierte Schüler der sechsten und siebten Klassen der Katharina-von-Bora-Oberschule eine Skisportwoche in Sudelfeld/Bayrisch Zell.

Nach der Ankunft wurden die Schüler von den betreuenden Lehrern M. Holzendorf und A. Grunow in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Anfängergruppe widmete sich dem Kennenlernen des Sportgeräts und konnte schon nach dem ersten Tag erste kleinere Schwünge den Berg hinunter wagen. Über Pflugkurven und verschiedene Übungen gelang es allen Aktiven zum Ende der Woche die Pisten ohne größere Probleme hinunter zu kommen.

In der zweiten Gruppe, den Fortgeschrittenen, wurde die Verbesserung des Ski- und Fahrgefühls trainiert. Dazu dienten verschiedene Übungen. Der Erfolg zeigte sich bereits am zweiten Ausbildungstag, als die Schüler gänzlich ohne Skistöcke auf dem Berg unterwegs waren.

Am Ende der Woche wagten sich etliche der Jungen und Mädchen auch an kleinere Sprünge und probierten die Skicrossstrecke aus. Zur Belohnung wurden alle Teilnehmer am letzten Abend bei der Skitaufe in den „erlesenen“ Kreis der Ski- und Snowboardfahrer aufgenommen.

Vielen Dank an Aktivfun Jugendreisen für die reibungslose Organisation. Den Schülern hat diese Woche sehr viel Spaß bereitet und sie freuen sich schon auf das nächste Mal.

Große Begeisterung zum Abschluss der Ski-Woche bei den KvB-Schülern.