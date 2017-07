Begleiter in den schwersten Stunden

Im würdigen Rahmen des Klosters Marienstern in Mühlberg gab es die entsrechenden Zertifkate, wurde der Abschluss der Ausbildung feierlich begangen. Insgeamt 68 Unterrichtseinheiten zu den verschiedensten Themen waren zu absolvieren. Dazu gehörten unter anderem der

Hospizgedanke und die Hospizarbeit, Wahrnehmung und Selbsterfahrung, aber ach die Angehörigenarbeit sowie die Kommunikation und Gesprächsführung.

Ebenfalls in das Programm integriert wurden Spiritualität und ethische Aspekte sowie das weite Feld der Patientenverfügung. Gerade zum letzten Punkt gab es ja in diesem Jahr eine heiße Diskussion in der Öffentlichkeit und der Politik um Sinn und Inhalt. Die Teilnehmer an dem Kurs befassten sich darüber hinaus mit ihrer eigenen Biografie, der Begleitung Sterbender im Stationären Hospiz und der Rolle der Palliativmedizin. Sterbephasen und die Trauerarbeit wurden behandelt. Der Umgang mit den eigenen Grenzen und Ressourcen erwies sich als sehr wichtig. Schließlich befassten sich die Teilnehmer noch mit der Organisation eines Ambulanten Hospizdienstes.

Die künftigen Hospizhelfer mussten während der Ausbildung ein 24-stündiges Praktikum absolvieren, wobei der Einsatzort frei wählbar war, zum Beispiel beim SAPV Nordsachsen, der Palliativstation im Krankenhaus Oschatz, in einem Stationärer Hospiz oder bei einer Hauskrankenpflege. Als Kursleiterin und Ausbilderin wirkte erneut Gabriele Krüger, Hospizkoordinatorin des Ökumenischen ambulanten Hospizdienstes der Caritas.

Ihr zur Seite standen Karsten Holling (Sozialpädagoge stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Hospizarbeit Nordsachsen), Mandy Schröder (Diplom Kommunikationspsychologin), Gabriele Dick Diplom- Theologin), Pater Alois Andelfinger (Ordensgemeinschaft der Clarentiner im Koster Marienstern in Mühlberg), Pfleger Johannes vom SAPV Nordsachsen, der Notar Frank Scherzer sowie Vertreter eines Bestattungsunternehmens aus Leipzig. Sie alle leisteten ihren Beitrag dazu, dass die Teilnehmer den Kurs erfolgreich abschließen konnten, die entsprechenden Zertifkat erhielten.