Behandeln lassen statt leidvoll verschweigen

Torgau. Im Kreiskrankenhaus Johann Kentmann setzen die Fachärzte der gynäkologischen Station, speziell der Urogynäkologie, in Sachen Blasenbeschwerden seit vielen Jahren auf Aufklärung und Prävention. Aus diesem Grund laden Oberärztin Dr. med. Daniela Jarvers und Dr. Stefanie Denef mit ihrem Team an diesem Samstag (18. November), ab 10 Uhr wieder zum Tag der offenen Tür der Blasen-Sprechstunde ein. Sie holen damit ein Thema in die Öffentlichkeit, das noch immer viele Betroffene unter dem Siegel der Verschwiegenheit für sich behalten und leiden, als Hilfe suchen – die Blasenschwäche. Mit Blick auf den Termin am Samstag war die TZ mit den beiden Medizinerinnen im Gespräch:

TZ: Warum zählen Blasenkrankheiten, insbesondere Blasenschwäche, noch zu den Tabuthemen?

Dr. Jarvers: Sind wir mal ehrlich. Solange dieses Organ funktioniert, wie es ihm von der Natur vorgegeben ist, gibt es keinen Anlass, sich damit zu befassen. Aber wenn es Probleme macht, werden diese schlichtweg als peinlich und die Begleiterscheinungen als unangenehm empfunden. Blasenschwäche wird in der Öffentlichkeit leider auch allzu gern belächelt – oftmals wider besseren Wissens. Nur Babys und Kleinkindern billigt man zu, keine Kontrolle über die Blase zu haben. Immerhin handelt es sich um ein Ausscheidungsorgan, und das sollte man als Erwachsener im Griff haben. Das wird von der Gesellschaft verlangt.

Dr. Denef: Wer das nicht oder nicht mehr kann, empfindet dafür häufig große Scham. Sich jemanden anzuvertrauen, auch wenn der Ansprechpartner der Haus- oder ein Facharzt ist, erfordert viel Mut, und oft geht dem ein langer Leidensdruck voraus. Das muss nicht sein. Deshalb wollen wir zum Tag der offenen Tür erklären, aufklären – und Therapiemöglichkeiten aufzeigen.

Glauben Betroffene zunächst, dass ihnen ohnehin nicht wirklich geholfen werden kann?

Dr. Denef: Das ist gewiss bei vielen Patienten der Fall, wobei eindeutig zu sagen ist: Je früher Hilfe gesucht wird, umso besser sind die Heilungschancen. Blasenschwäche ist aber nicht gleich Blasenschwäche.

Soll heißen, es gibt verschiedene Ursachen?

Dr. Jarvers: Das stimmt, und das trifft für Frauen und Männer gleichermaßen zu. Frauen sind allerdings häufiger davon betroffen, und als Gynäkologinnen sind wir logischerweise auch für sie die zuständigen Fachärzte, zumal wir im Torgauer Kreiskrankenhaus über eine urogynäkologische Abteilung verfügen. Männer wenden sich eher an den Urologen.

Warum sind Frauen öfter betroffen?

Dr. Jarvers: Besonders aufgrund von vorangegangenen Geburten, die eine Schwächung des Blasenschließmuskels zur Folge haben können. Häufige Blasenentzündungen und hormonelle Umstellungen aufgrund von Schwangerschaften oder Wechseljahren können ebenfalls zur Schwächung der Beckenbodenmuskulatur führen. Frauen ab 45 Jahren sind öfter davon betroffen, aber wir haben auch sehr junge Patientinnen.

Welche Therapiemöglichkeiten werden angeboten?

Dr. Denef: Pauschal lässt sich das nicht sagen, die Ursache und die Ausprägung des Krankheitsbildes sind entscheidend dafür. Es gibt sowohl medikamentöse als auch verschiedene operative Behandlungen. Wir werden diese auch am Samstag zum Aktionstag erläutern. Und wir empfehlen unbedingt auch die physiotherapeutische Schiene mit Beckenbodengymnastik – sowohl bei medikamentöser Therapie als auch nach Operationen. Das ist übrigens auch eine sehr wirksame Methode zur Vorbeugung von Blasenschwäche. Deshalb würden wir uns freuen, wenn nicht nur Betroffene, sondern möglichst viele Frauen aller Altersgruppen zum Tag der offenen Tür kommen. Und natürlich sind auch Männer willkommen – sei es als Begleitung oder aus eigenem Interesse.



Welches Rahmenprogramm ist vorbereitet?

Ab 10 Uhr gibt es – mit Treffpunkt im Foyer – die Möglichkeit, sich zu informieren. Um 10.15 Uhr starten im neuen Verwaltungstrakt Vorträge über die Diagnostik und Therapie der Blasenschwäche sowie über Entspannungstechniken. Anschließend besteht die Möglichkeit, Schnupperkurse in Beckenbodengymnastik oder Yoga wahrzunehmen. Zudem bieten Apotheken, pharmazeutische Firmen und Sanitätshäuser umfangreiche Informationsmöglichkeiten an.