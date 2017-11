Bei Freunden verloren

Handball. (KK/M) TSG Taucha 1861 II – SV Roland Belgern II 26:25 (14:10). Wieder einmal belohnten sich die Rolandstädter für einen couragierten Auftritt im Auswärtsspiel bei den befreundeten Tauchaern nicht. Niedergeschlagen verließen sie nach der knappen Pleite das Hallenparkett, in dem Bewusstsein – hier war ein Sieg möglich. Die Gastgeber waren dagegen heilfroh, dass sie diese hart umkämpfte, aber jederzeit sehr faire Partie erfolgreich zu Ende bringen konnten.



Das Spiel verlief zunächst ausgeglichen und beide Mannschaften brauchten Zeit, um ihren Rhythmus zu finden. Die Spielstände blieben knapp und die Führungen wechselten mehrfach. Die Rolandstädter kamen dabei meist über die linke Seite (Brandt, Tondok) zum Erfolg, während die Hausherren über den Kreis viel Wirkung erzielten. Zudem hatten die Rolandstädter zunächst Vorteile auf der Torhüterposition, ehe sie den Tauchaer Torwart berühmt warfen. So blieb es bis zur 26. Minute, das 10:10 verdeutlicht diesen Spielverlauf.



In den verbleibenden Minuten gab es dann einen Riss im Belgeraner Spiel. Im Angriff gelang nichts mehr und in der Deckung lud man den Gegner zu leichten Toren ein. Ohne Gegenwehr trafen die Tauchaer aus der zweiten Reihe, schafften bis zum Pausenpfiff eine sichere Führung (14:10). Trainer Große war sichtlich angefressen.



Im zweiten Spielabschnitt sollte es besser werden. Doch es kam ganz anders. Die Wurfausbeute blieb unterirdisch, man vergab klare Chancen reihenweise. In der Abwehr bekamen die Rolandstädter das Kreisspiel der Gastgeber nun gar nicht mehr unter Kontrolle. So zogen die Randleipziger bis zur 44.Minute auf 20:13 davon. Eigentlich schien das Spiel damit entschieden. Mit einer Auszeit wollte Belgerns Trainer seine Mannschaft noch einmal aufrütteln, appellierte an die Ehre. Zudem stellte er die Deckung auf 5:1 um und ließ G.Weimann als Manndecker agieren. Dies zeigte sofort Wirkung. Die Tauchaer kamen mit dieser Maßnahme nicht klar, außerdem begannen die Gino-Weimann-Festspiele. Mit unglaublich hohem Tempo und gekonnten Dribblings über die gesamte Halle narrte der Belgeraner das eine und andere Mal den Gegner. Fünf Tore in Folge erzielte er auf diese Art und riss seine anderen Mannschaftskameraden mit in diesen Rausch.



Die jungen Wilden – insbesondere O. Tondok – erhöhten die Schlagzahl und setzten die Hausherren mit schnellen, direkten Spielzügen enorm unter Druck. Leider verhinderten etliche Pfosten- bzw. Lattentreffer eine konsequentere Aufholjagd. Dennoch gelang 20 Sekunden vor Abpfiff der viel umjubelte 25:25 Ausgleich. Leider nutzten die Tauchaer nach Wiederanpfiff eine Unachtsamkeit in Belgerns Deckung und warfen den 26. Treffer. Trainer Große reagierte sofort, nahm seine letzte Auszeit. Noch sieben Sekunden waren zu spielen und man legte die Variante fest. Leider wurde diese Möglichkeit vergeben und so jubelten die Gastgeber nach dem Schlusspfiff.



Ein Dankeschön gilt André Weimann, welcher sich als Schiedsrichter (angesetzte erschienen nicht) zur Verfügung stellte.



Belgern: T. Ringsleben; O. Tondok (9/1), J. Brandt (3), J. Blüthgen, T. Kath (1), N. Richter (2), G. Weimann (5), M. Eichler (1), A. Vogel (4), N. Illmer, G. Jäschke