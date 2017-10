Bei ersten Partnern zwiebelt's schon

Eine blühende Stadt will gut vorbereitet sein und so lieferte das TZ-Tulpen-Mobil gestern die „Torgau blüht auf“-Zwiebeln an erste Aktionspartner aus.

Torgau. Eine blühende Stadt will gut vorbereitet sein und so lieferte das TZ-Tulpen-Mobil gestern die „Torgau blüht auf“-Zwiebeln an erste Aktionspartner aus. 7000 Tulpen werden zum Beispiel in den nächsten Tagen durch die Mitarbeiter des City-Dienstes der Stadtwerke im Auftrag der Stadt Torgau auf ausgewählten Flächen in Position gebracht.



Einer dieser Pflanzorte ist der Torgauer Bahnhofsvorplatz. In Nähe der Partnerstadt-Bäume entsteht ab Dienstagnachmittag ein echtes Tulpen-Kunstwerk in Anlehnung an die Landesgartenschau 2022, welches im Frühjahr in den farben Rot und Gelb erblühen soll. Ab 14.30 Uhr können TZ-Leser zum symbolischen ersten Stecken die beliebten Zwiebelnetze zum Sonderpreis vor Ort erwerben.