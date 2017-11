Beigeordneten-Wahl: Namen weiter geheim

Am 29. November hat der Stadtrat volles Programm. Der turnusmäßigen Ausschusssitzung wird eine außerordentliche Ratssitzung vorgelagert, in der die Wahl des neuen Beigeordneten von Torgau über die Bühne gehen wird.

Torgau. 18 Bewerber hatten sich für den Posten gemeldet, zehn davon wurden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, ließ die Stadtverwaltung wissen. Daraus wurden fünf qualifizierte Bewerber ausgewählt, die zu einem zweistufigen Auswahlverfahren geladen wurden.



Neben einer Vorstellungsrunde zählten dazu auch Leistungs- und Persönlichkeitstests im Rahmen eines sogenannten Assessment-Centers, dem auch die Stadträte beiwohnen konnten. Von ihnen wurde jedoch Verschwiegenheit gefordert. Um die Namen der Bewerber machte die Stadtverwaltung von Beginn an ein großes Geheimnis. Dieses wird allerdings am nächsten Dienstag mit der Versendung der Beschlussvorlagen, die auch öffentlich einsehbar sind, gelüftet. Dann steht auch fest, welche der fünf Bewerber, die sich noch Hoffnungen auf das zweithöchste Amt in Torgau machen können, am 29. November zur Wahl stehen.