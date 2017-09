Beilroder Jägerfest mit Besucherandrang

Beilrode. Den auf die Beilroder Schießanlage angereisten 34 Schützen machte der Regen gestern Vormittag nichts aus. Doch Bernd Göbel vom Vorstand des gastgebenden Schützenvereins „Weidmannsheil“ machte sich um diese „Spezies“ keine Sorgen. Sein banger Blick galt zur Eröffnung des Jägerfests den erhofften Besuchern, die sich womöglich von der Nässe abhalten ließen, das Areal nahe der Bundesstraße 183 aufzusuchen.



Doch die gebrutzelten Schaschliks, die Gulaschsuppe und die Tradition waren für viele zu starke Anreize, bei dem Regenwetter einfach zu Hause zu bleiben. Und während in der Küche Hochbetrieb herrschte und die Schlange an der Essensausgabe nicht abriss, war Hochbetrieb auch auf den Schießanlagen angesagt. In den Disziplinen Keiler/Hase, 100 Meter Dachs stehend angestrichen und Wurftaube Trap schossen die jeweils vierköpfigen Jägerteams um den begehrten und blankgewienerten Wanderpokal. Am Ende setzte sich die Mannschaft aus Nerchau/Muldental durch. Die Einzelwertung gewann mit Mathias Rößler ebenfalls ein Nerchauer. Natürlich konnten sich auch alle anderen Besucher wieder in der Wurftauben-Disziplin versuchen.



Macht mächtig Dampf: Wolfgang Schmidt an seiner Schaschlikpfanne.



Was die 100-Meter-Bahn betrifft ging es in diesem Jahr recht bequem zu: Für etwa 8000 Euro konnte die Wettkampfstätte noch im vergangenen Jahr auf drei Bahnen mit einer Seilzuganlage versehen werden. Die Ertüchtigung wurde aus Mitteln der Jagdabgabe finanziert.

Brauchte nicht weit zu laufen: Dieter Kleinert (r.) holte per Knopfdruck die beschossenen Scheiben ein.