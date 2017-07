Beilroder ist von seiner Weltauswahl begeistert

Fussball. „Den Jungs meine Trainingsmethode und mein Training zu vermitteln, ist eine Aufgabe. Doch mit ihnen zu kommunizieren, zu sprechen, dass sie mich verstehen und wissen, was ich will, wenn es mal nicht um Fußball geht, das ist die andere Aufgabe. Das ist die größere Herausforderung und diese ist ganz reizvoll. Auch wenn ich zugeben muss, dass dies alles Neuland für mich ist.“, so Axel Frank (49 Jahre). Der Beilroder, der zuletzt die 1. Herren des SC Hartenfels Torgau 04 trainierte, bevor er in die fußballerische Pause ging, ist der neue Coach des FC Elbaue Torgau. Frank beerbte Jens Dehnert in der Aufgabe als Trainer, übernahm aber ein anderes Team, wie es Dehnert trainiert hatte. Denn nach der Fusion der beiden Torgauer Vereine SC Hartenfels 04 und FC Elbaue wurden die vier Männermannschaften kräftig durchgemischt.

Die aktuelle 1. Garnitur des FCE ist quasi die mit Spielern aus Eritrea, Syrien, Libyen, Tunesien, dem Irak, plus Aussiedlern aus Russland sowie ehemaligen Spielern des FC Elbaue gespickte ehemalige Zweite des SC Hartenfels 04. Sicherlich: Im Fußball wird eine einfache Sprache gesprochen. Doch um als Deutscher Spieler aus fernen Ländern und grundlegend anderen Kulturen auch verstehen und sich mit ihnen verständigen zu können, wenn es mal wieder über den Fußball hinaus geht, müssen sich Trainer und Mitspieler mitunter fremdsprachlich verständigen. Der beste, sinnvollste und einfachste Weg ist es jedoch, wenn die Spieler aus aller Herren Länder sich selbst bemühen und auf und neben dem Platz, vor, im und nach dem Spiel Deutsch zu sprechen. „Wer hier ist, der sollte schon bemüht sein, Deutsch zu sprechen“, so Frank. Der Beilroder orientiert, pocht darauf, dass in seiner „Weltauswahl“ Deutsch gesprochen wird.

Bis dato hat die internationale Frank-Truppe vier Trainingseinheiten absolviert. Samstagvormittag die letzte. Zwar stand am Samstag noch ein Testspiel gegen den SV Thekla-Leipzig an, doch hatten die „Leipscher“ abgesagt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen – es gab Rindsgulasch – schaute sich der Großteil der Mannschaft noch die Liveübertragung des Regionalliga-Derbys BSG Chemie Leipzig – 1. FC Lok Leipzig (0:1) auf dem MDR an, bevor dann kollektiver Feierabend war. Die Stimmung im Team ist hervorragend. Beide Seiten haben Spaß und lernen viel voneinander. Und auch für den Coach ist vieles neu, was nicht mit dem Fußball im Zusammenhang steht.