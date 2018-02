Beilroder mit mehr Biss und Tatendrang

Der erste Test der Ostelbier endete mit einem deutlichen Erfolg. Für die Schildauer war es das zweite Vorbereitungsspiel. Beide Mannschaften waren gut besetzt und mit einem guten Kader angetreten.

Die erste Spielhälfte war sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten Spielanteile. Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Im Gegenteil: Die Körpersprache der Beilroder war klar und man erkannte bei ihnen den Willen. Wenn auch die Platzherren mit zwei Treffern in Führung gingen, so waren auch die Schildauer nahe am Torerfolg. Doch die TSV-Offensivspieler waren bei der Beilroder Abwehr zumeist in guten Händen.

In der zweiten Spielhälfte änderte sich der Spielverlauf. Der Landesklassist aus Schildau wurde stärker und drückte auf eine Resultatsverbesserung. Mit gut durchdachten Spielzügen überbrückten die Schildauer das Mittelfeld, rammelten sich dann aber immer wieder an der gut organisierten Beilroder Abwehr fest. Ein Konter der Beilroder führte zum dritten Treffer und zur Vorentscheidung, auch wenn Schildau im Gegenzug mit einem Treffer zum 1:3 verkürzte.

Sekunden vor Spielschluss verbuchte der Nordsachsenligist noch einen weiteren Treffer und konnte somit den Test klar und deutlich für sich entscheiden. Der TSV, der die zweite Spielhälfte über weite Strecken bestimmte, scheiterte aufgrund der vergebenen Torchancen und an der starken Beilroder Abwehr.

Beilrode:

Lux, Kralle, Kunze, Wenzel, Möbius, Galistel, Wilsch (46. Opitz), Voigt, D. R. Blüher, Otec (27. Diener), Kleinlein (48. Becker)

Schildau:

Müther (46. Hammer), Geisler, Kanitz, Stark (T. Möbius), Jäckel, Fabritius, Elbe, Otto (46. Pottecz), Rother (46. Weißbart), Gesse; Czyzewski

Torfolge: 1:0 D. R. Blüher (15.), 2:0 Wilsch (34.), 3:0 Möbius (77.), 3:1 Weißbart (78.), 4:1 Möbius (90.)

Schiedrichter: Forstner (Dommitzsch)

Zuschauer: 20