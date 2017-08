Beilroder stutzten Prettiner Albatrossen die Flügel

Prettin/Nordsachsen. Zum 15. Mal hatten die Prettiner Wasserwanderfreunde im Rahmen ihres Sommerfestes zum Drachenbootrennen eingeladen. Teams aus Nordsachsen gehören seit jeher zum festen Stamm.



Doch noch nie waren sie so stark wie diesmal, ja, sie haben sogar den Finalkampf in der Sport-Sparte (schnellste Rennen) unter sich ausgemacht: „Steffi & die starken Männer“ aus Beilrode paddelten gegen das „Team 69“ aus Torgau! Kein WM-Finale hätte spannender sein können, denn zunächst lagen die Beilroder über zwei Drittel der Strecke zurück. Doch dann trommelte Steffi ihre 16 starken Männer zentimeterweise am gegnerischen Drachen vorbei, bis sie die Ziellinie mit nur einer Drachen-Nasenspitze vorneweg als erste passierten. Prompt rissen die Sieger ihre Paddel mit einem Erlösungsschrei hoch, und vom Ufer her jubelten die Fans herüber. Im „Team 69“ gab es enttäuschte Gesichter – aber nicht lange. So ein spaßiger Wettkampf kennt keine Verlierer. Zudem freuten sich die „Hirsch-mühlen-Old-Stars“, ein Mix aus Steffis Team und den Land-Po-Meranzen, über den dritten Platz.



Wo aber waren die „Lichtenburger Albatrosse“ gelandet? Unermüdlich kämpfend hatten sie sich nicht unter den drei Schnellsten platzieren können, wohl aber den Sieg in der Fun-Flotte errungen, gefolgt von den „Elbpiraten“ und den „Prettiner Kanuten“.



Stark wie nie zuvor waren die Frauen unterwegs. Sie trotzten wie alle anderen Mannschaften zum Teil heftigen Seitenwinden. Auch hier bestimmten mit den „Land-Po-Meranzen“ aus Beilrode und den „Dragon Bunny’s“ aus Torgau zwei Sachsen-Teams das Rennen. Erstere hatten die stärkeren Bizeps und paddelten sich an die Spitze. Ermutigt von diesem Erfolg forderten die „Land-Po-Meranzen“ zu guter Letzt auch noch „Steffi & die starken Männer“ zum Zweikampf heraus. Doch die ließen sich ihren Tagestriumph nicht schmälern, sondern krönten ihn mit dem Sieg im Super-Cup.



Am Abend wurde gemeinsam gefeiert – bis in den Morgen hinein. Die dabei entstandenen „Turbulenzen“ waren weitaus angenehmer, als die am Abend zuvor: Ein Unwetter war über der Elbwiese niedergegangen, just als die „Elbpiraten“ dort am Freitag „geankert“ und ihr Nachtlager aufgeschlagen hatten. „Wir konnten nur zusehen, wie das große Zelt nebenan umgemäht wurde“, vollzieht Elbpirat Andreas Nitsche das Geschehen nach. Es gehörte den Prettiner Wasserwanderfreunden.



Gegenüber auf dem Platz widerstanden das „Team 69“ und die „Dragon Bunnys“ aus Torgau vereint dem Sturm: „Wir haben das Gestänge krampfhaft festgehalten, hatten Bange, dass uns alles um die Ohren fliegt“, bekundet Jens Weidner. Vor zwei Jahren war genau das passiert. Diesmal hielt sich der Schaden in Grenzen. Der Spuk hatte nur wenige Minuten gedauert und die unruhige Nacht keineswegs die Stimmung am Morgen getrübt. Nach einem Fünf-Sterne-Frühstück á la „Jeder stellt etwas auf den Tisch, und alle essen alles“, konnte der Wettkampftag beginnen. Auch für Hagen Schneider aus Torgau, der im Lager der „Elbpiraten“ campierte. Als einziger kämpfte er mit einem Messer statt mit Paddeln (siehe Foto). Er zerschnitt oder zerhackte Berge aus Tomaten und Zwiebeln sowie einen riesigen Strauß Grünzeug – gebunden aus Basilikum und Liebstöckel. Daraus und aus vielen Nudeln bereitete er die Leibspeise aller Elbpiraten.



Sie waren aus allen Teilen des Dreiländerecks angereist (Prettin, Torgau, Graditz, Leipzig, Meuselko, Falkenberg). Trotz ihres vitamin- und kohlenhydratreichen Mittagsmahls schaffte es das Team nicht in den Endlauf. Wohl aber bekamen die „Elbpiraten“ am Abend den Spaßpokal für das tollste Kostüm überreicht: Sie waren als adrett gekleidete Hochzeitsgesellschaft ins Boot gestiegen – mit Marie Luise Schneider aus Graditz als Braut.