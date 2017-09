Beilroder suchen Flächen für neue Eigenheime

Beilrode. In der Gemeinde Beilrode läuft die Suche nach einem neuen Eigenheimstandort. Bürgermeister René Vetter setzt zudem auf Lückenbebauung und will eine Grundstücksbörse einrichten.

Beilrode. Soll Beilrode einen neuen Eigenheimstandort bekommen? Wenn ja, wo könnte er hin? Diese Fragen beschäftigen derzeit die Räte in der Gemeinde Beilrode. „Klar ist, wir müssen reagieren. Wir haben zahlreiche Anfragen. Es sind gerade auch viele junge Familien, die ein Baugrundstück suchen“, sagt Bürgermeister René Vetter. Nach seinem Empfinden sei eine Trendwende eingetreten. Die ländliche Region wird für junge Menschen wieder interessant – nicht zuletzt wegen der hohen Mieten in den Großstädten.

Und gerade Beilrode als Zentrum in Ostelbien biete eine gute Infrastruktur mit S-Bahn-Anschluss, Schulzentrum, Hausärzten, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten etc.. „Einen großen Wohnstandort zu entwickeln, dauert mindestens ein bis zwei Jahre – weil dazu ein Bebauungsplan notwendig ist. Solange können wir nicht warten. Wir müssen bis dahin auf Lückenbebauung setzen“, erklärt René Vetter. Er hat im nächsten Amtsblatt einen Aufruf gestartet, um private Grundstücksbesitzer anzusprechen, Flächen als Bauland zum Verkauf anzubieten. Die Gemeinde könnte – aus Mangel an eigenem Land – eine Grundstücksbörse ins Leben rufen und eine Vermittlerrolle einnehmen, so die Idee.

Die Internetseite der Kommune dient als Plattform. „Damit soll ein Überblick über die aktuell verfügbaren Baugrundstücke möglich werden. Wir bitten daher alle Eigentümer von Baugrundstücken, sich bei der Gemeinde Beilrode zu melden, um sich in der kostenlosen Datenbank einzutragen“, appelliert der Bürgermeister an die Bevölkerung. Man wolle sich dem Zuzug nicht verschließen und dem noch bestehenden Bevölkerungsrückgang aktiv entgegen wirken.

Am 14. Oktober findet in der Ostelbienhalle von 10 bis 15 Uhr die Messe „Trendwende Dorf“ der TZ-Mediengruppe statt. „Wir erwarten zahlreiche Besucher, darunter auch viele junge Familien. Als Bürgermeister möchte ich Sie, insbesondere liebe Grundstücks- und Freiflächeneigentümer, darum bitten, Ihre Grundstücke, Ihr Brachland, Ihre Wiese oder Freifläche über die „Grundstücksbörse“ anzubieten. Wir prüfen die Erschließung und Bebaubarkeit und vermitteln Ihnen geeignete Käufer“, endet der Aufruf. Rückfragen seien unter (Tel. 03421/73220 Frau Werner möglich). Wo ein großer Eigenheimstandort Platz finden könnte, ist dagegen noch völlig unklar. Die Überlegungen laufen.

Erinnerungen an die Nachwende-Zeit werden wach. Vor 25 Jahren, im Januar 1992, fielen die Würfel für das bis dahin größte Wohnbaugebiet im Altkreis Torgau – das Beilroder Weizland. Mehr als 500 Menschen fanden in der Zeit danach eine neue Bleibe auf diesem sechs Hektar großen Standort. Wie Pilze schossen 28 Eigenheime und neun Neubaublöcke aus dem Boden. Rekord! Nirgendwo nach 1990 entstanden bis dahin so viele Wohnungen auf einem Fleck. Der damalige Bürgermeister Friedhelm Kuschel war übrigens der erste, der mit seiner Familie kurz vor Jahresschluss 1993 ein neues Eigenheim bezog.

Das Umfeld war noch trostlos. Feld, Pfützen, Baustellen. Aber das sollte sich bald ändern. Kurze Zeit später einigte sich der damalige Gemeinderat auf folgende Straßennamen. Kirchweg: Nach einer Kirche benannt, die früher in der Nähe des ehemaligen Getränkestützpunktes gestanden hat. Am Weizland: Name entstammt aus einer alten Flurkarte. Nordring: umfasst altes und neues Wohngebiet und mündet in der Kleinen Elbstraße. Der Einwohnerzahl erhöhte sich bis Ende 1993 auf 2773.

Der Boom hielt noch eine Weile an, dann setzte leider ein Bevölkerungsrückgang ein, der bis heute anhält. 2212 Menschen leben aktuell in Beilrode. Trotzdem herrscht Knappheit an Bauland. Das Wohngebiet im Weizland ist längt voll und nicht erweiterungsfähig.