Beim Crosslauf der Schulen überzeugt

Schulsport/Laufsport. Die Crossläufer der Oberschule Torgau Nordwest und des Torgauer Johann-Walter-Gymnasiums waren erfolgreich beim Schulcup unterwegs. Der jährlich ausgetragene Sächsische Schulcup im Crosslauf ist ein Mannschaftswettbewerb für Schulen, an dem die rein sportorientierten Schulen nicht teilnehmen dürfen.



Die Taktik des Laufes richtet sich nach dem Wertungsmodus: Die zwei schnellsten Laufzeiten (3 Teilnehmer weiblich und männlich in jeder Wettkampfklasse – WK) der Mädchen und Jungen jeder Schule addiert, ergeben die Endzeiten für die jeweilige Schulmannschaft. Also nicht der Platz, sondern die gelaufene Zeit ist entscheidend! Dies erfordert eine kluge Renneinteilung und es ist geboten, den Abstand zur Spitze so gering wie möglich zu halten. Schon zum fünften Mal nahmen Mannschaften des Johann-Walter-Gymnasiums an diesem Wettbewerb in Freital teil.



In den Wettkampfklassen WKII (2001–2004), WKIII (2003–2006) und WKIV (2005–2008) qualifizierten sich die besten Mädchen und Jungen über den diesjährigen Schulcross (20. September) für diesen Landeswettbewerb. Eine Premiere war es in diesem Jahr für die Läuferinnen und Läufer der WKIII der OS Nordwest Torgau. Sie erkämpften sich die Tickets mit zum Teil sehr guten Ergebnissen beim Regionalausscheid in Oschatz am 13. September. Viele Läufer des Johann-Walter-Gymnasiums (JWG)starteten zum wiederholten Mal in Freital und konnten somit den Debütanten beider Schulen wichtige Hinweise und Tipps geben. Dabei schlugen sich die Teilnehmer dieser Schulen sehr achtbar und erzielten hervorragende Mannschafts- sowie Einzelergebnisse.



Die JWG-Mannschaft der WKII (Joelina Zass, Anika Negro, Hannah Ritter, Gustav Mieth, Theo Melichar und Julius Döbelt) erkämpfte sich die Silbermedaille und erzielte damit das zweitbeste Ergebnis einer Mannschaft des JWG nach dem Pokalgewinn 2014. Grundlage dafür waren die sehr guten Platzierungen: J. Zass (4. Platz ), A. Negro Platz (5.), J. Döbelt (5.) und G. Mieth (10.). Wie hart umkämpft die Medaillen und Pokale waren, zeigt das Ergebnis der WKIII: Hier fehlten im Mannschaftsendergebnis, trotz des hervorragend heraus gelaufenen Sieges von Elias Rudolf und dem sehr guten 5. Platz von Annabell Raue, nur zwei Zehntelsekunden zu Platz vier beziehungsweise 13 Sekunden zu Bronze.



Die JWG-Mannschaft konnte in dieser AK mit ihrem 7. Platz zufrieden sein. Sie stellten die Jüngsten in dieser AK und können 2018 komplett noch einmal so antreten. Zudem erzielten Ben Moosdorf (5.), Fritz Burkhardt (10.) und Theo Jahnke (12.) sehr gute Einzelergebnisse. Einen sehr guten 5. Platz von 12 Mannschaften erkämpften sich die Jüngsten der WK IV des JWG (Julia Richter/11., Lotta Winkler/14., Theresa Beuchel/19., Paul Hirte/7., Jan-Niklas Meißner/14., Francesco Fröhlich/18.). Auch sie sammelten wichtige Erfahrungen, zeigten viel Kampfgeist und könnten im nächsten Jahr noch einmal in dieser Wettkampfklasse antreten.



11. Sächsischer Schulcup im Crosslauf

WK IV

01. J.-Mosen-Gym. Oelsnitz 21:30,8

02. Gym. St. Augustin Grimma 21:31,9

03. Schiller-Gym. Bautzen 21:42,5

04. Freies Gym. Naunhof 22:02,6

05. Johann-Walter-Gym. Torgau 23:03,2

06. Glückauf-Gym. Dipps./Altenb. 23:09,8

07. OS Lengenfeld 23:17,5

08. Maxim-Gorki-Gym. Frohburg 24:05,1

09. Gym. „Robert Schumann“ Leipzig 24:19,2

10. Zentrale OS Adorf 25:5616

11. OS J.-H.-Pestalozzi Pirna 27:11,3

12. OS Geschw. Scholll-Freital-Hainsberg 32:34,1



WK III

01. Schiller-Gym. Bautzen 26:04,3

02. Freies Gymn. Naunhof 26:12,8

03. 116. OS Dresden 26:30,1

04. J.-Mosen-Gym. Oelsnitz 26:43,7

05. OS Nordwest Torgau 26:43,9

06. OS Schmiedeberg 27:00,4

07. Johann-Walter-Gym. Torgau 27:06,7

08. Gym. „Robert Schumann“ Leipzig 27:35,0

09. OS Oelsnitz 29:04,0

10. OS Geschwister-Scholl Freital-Hainsberg 31:17,8



WK II

1. J.-Mosen-Gymn. Oelsnitz 34:12,1

2. Johann-Walter-Gym. Torgau 36:33,4

3. Gym. St. Augustin Grimma 36:49,6

4. Gym. „Robert Schumann“Leipzig 37:12,4

5. OS Wiederitzsch 37:44,1