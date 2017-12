Beim Kaufmann gibt's jetzt Bares

Denn seit vergangenen Mittwoch können alle Kunden des „Ihr Kaufmann“-Marktes sich auch Geld auszahlen lassen. Dank des sogenannten Cash-Back-Verfahrens, welches „Ihr Kaufmann“-Besitzer Wilfried Naumann nun bereits in mehreren seiner Märkte eingeführt hat, lässt sich ab einem Warenwert von 20 Euro Bargeld abheben.

Bis zu einer Summe von 200 Euro. Zwar wird das nötige Terminal von der Sparkasse Leipzig zur Verfügung gestellt, nutzen können es jedoch alle Verbraucher, nicht nur Sparkassen-Kunden. Wer den Service nutzen möchte, muss dies lediglich der Kassiererin mitteilen, seine EC-Karte in das Lesegerät stecken und die PIN-Nummer eingeben.

Die ausgezahlten Summe wird dann zusammen mit dem Einkauf per Lastschrift vom Konto abgebucht. Der Service ist dabei völlig gebührenfrei.

Und über eine weitere gute Neuigkeit können sich die Süptitzer freuen: Ab Januar 2018 wird die fahrbare Sparkassenfiliale an zwei Tagen der Woche in dem Dorf Halt machen. Immer dienstags von 8.30 Uhr bis 8.45 Uhr und mittwochs von 10.45 bis 11 Uhr.